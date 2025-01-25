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فريق أوروبي يتصدر الدوري دون أي فوز على ملعبه

DUESSELDORF, GERMANY - DECEMBER 20: Magdeburg players stand together with their fans during the Second Bundesliga match between Fortuna Düsseldorf and 1. FC Magdeburg at Merkur Spiel-Arena on December 20, 2024 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Frederic Scheidemann/Getty Images)
ماغديبورغ يعتلي صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني رغم نتائجه السيئة على ملعبه (غيتي)
25/1/2025

في مفارقة غريبة من مفارقات كرة القدم، يتصدر فريق ألماني جدول ترتيب الدوري في بلاده رغم عدم نجاحه في تحقيق أي انتصار على ملعبه.

وبعد مرور 19 جولة من انطلاق دوري الدرجة الثانية في ألمانيا يعتلي فريق ماغديبورغ جدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعها من 8 انتصارات جميعها بعيدا عن ملعبه و8 تعادلات و3 هزائم.

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ويُعد فريق ماغديبورغ الذي يدربه كريستيان تيتز هو الفريق الوحيد في الدرجة الثانية بألمانيا هذا الموسم 2024-2025 الذي لم يحقق أي انتصار على ملعبه "إم دي سي سي" (MDCC) أرينا.

وحافظ ماغديبورغ على عاداته هذا الموسم -أمس الجمعة- وانقاد إلى التعادل 1-1على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه آينتراخت براونشفايغ وهو الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

ورغم هذه النتيجة فإن ماغديبورغ ما زال متصدرا لجدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن كايزر سلاوترن صاحب المركز الثاني.

وتاليا النتائج التي حققها ماغديبورغ على أرضه هذا الموسم (7 تعادلات وخسارتين):

  • ماغديبورغ (0-0) ايلفرسبيرغ
  • ماغديبورغ (2-2) شالكه
  • ماغديبورغ (2-2) كارلسروه
  • ماغديبورغ (2-2) غروتر فيورث
  • ماغديبورغ (0-0) أولم 1846
  • ماغديبورغ (1-1) بادربورن
  • ماغديبورغ (0-3) هانوفر 96
  • ماغديبورغ (1-3) هيرتا برلين
  • ماغديبورغ (1-1) آينتراخت براونشفايغ
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وفي حال تم اعتماد نتائج الفرق على أرضها فقط، فإننا نجد ماغديبورغ في المركز قبل الأخير وفي جعبته 7 نقاط فقط.

وتاليا نتائج المباريات التي انتصر فيها ماغديبورغ في الموسم الجاري وجميعها خارج أرضه (8):

  • آينتراخت براونشفايغ (1-3) ماغديبورغ
  • نورنبرغ (0-4) ماغديبورغ
  • كولن (1-2) ماغديبورغ
  • دارمشتات (1-2) ماغديبورغ
  • يان ريغينسبورغ (0-1) ماغديبورغ
  • بروسيا مونستر (1-2) ماغديبورغ
  • فورتونا دوسلدورف (2-5) ماغديبورغ
  • إيلفرسبيرغ (2-5) ماغديبورغ
المصدر : مواقع إلكترونية

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