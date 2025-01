من الأكثر تضررا من قرارات "الفار".. ريال مدريد أم برشلونة؟

كشفت إحصائية عن الأندية الأكثر تضررا في الدوري الإسباني من استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) منذ 7 سنوات.

وظهرت تقنية "الفار" في الدوري الإسباني للمرة الأولى في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الوقت تعيش الجماهير على المدرجات وخلف الشاشات مشاعر متناقضة في لحظات قليلة، بحيث تنفجر فرحا بتسجيل فريقها هدفا لكن سرعان ما تتبدد هذه النشوة بعد إلغائه عقب مراجعة اللقطة عبر شاشة الفيديو إما للتسلل أو وجود خطأ على أحد اللاعبين.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر من بين أندية الليغا من حيث إلغاء الأهداف بهذه الطريقة، بواقع 32 مرة حتى الآن.

وتأتي فرق أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو وإشبيلية في المركز الثاني، في حصيلة تتجاوز نصف عدد الأهداف الملغاة لريال مدريد بقليل، أما برشلونة فقد ألغي 13 هدفا له.

The VAR images which determined that Jules Kounde was offside for what would have been his second goal of the game for Barcelona vs. Real Betis 😮 pic.twitter.com/zgiiPi6xZZ

— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2025