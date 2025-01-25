من الأكثر تضررا من قرارات "الفار".. ريال مدريد أم برشلونة؟

كشفت إحصائية عن الأندية الأكثر تضررا في الدوري الإسباني من استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) منذ 7 سنوات.

وظهرت تقنية "الفار" في الدوري الإسباني للمرة الأولى في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الوقت تعيش الجماهير على المدرجات وخلف الشاشات مشاعر متناقضة في لحظات قليلة، بحيث تنفجر فرحا بتسجيل فريقها هدفا لكن سرعان ما تتبدد هذه النشوة بعد إلغائه عقب مراجعة اللقطة عبر شاشة الفيديو إما للتسلل أو وجود خطأ على أحد اللاعبين.

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وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر من بين أندية الليغا من حيث إلغاء الأهداف بهذه الطريقة، بواقع 32 مرة حتى الآن.

وتأتي فرق أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو وإشبيلية في المركز الثاني، في حصيلة تتجاوز نصف عدد الأهداف الملغاة لريال مدريد بقليل، أما برشلونة فقد ألغي 13 هدفا له.

The VAR images which determined that Jules Kounde was offside for what would have been his second goal of the game for Barcelona vs. Real Betis 😮 pic.twitter.com/zgiiPi6xZZ — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2025

وفي ما يأتي فرق الليغا الأكثر تضررا من تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) من الأهداف الملغاة منذ موسم 2018-2019:

ريال مدريد: 32 هدفا.

أتلتيكو مدريد: 17 هدفا.

سيلتا فيغو: 17 هدفا.

إشبيلية: 17 هدفا.

فياريال: 16 هدفا.

ريال سوسيداد: 15 هدفا.

فالنسيا: 14 هدفا.

برشلونة: 13 هدفا.

إسبانيول: 13 هدفا.

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في السياق نفسه، أكدت الصحيفة ذاتها أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي أُلغيت له 3 أهداف بواسطة حكم الفيديو المساعد في مباراة واحدة، في مناسبتين.

حدث ذلك في مباراة ريال مدريد ضد إليتشي في الجولة العاشرة من موسم 2021-2022 يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إذ ألغى الحكم خيسوس خل مانزانو هدفين لدافيد ألابا وواحدا لكريم بنزيمة.

وتكرّر الأمر نفسه يوم الأحد الماضي ضد لاس بالماس في الجولة 20 من الموسم الجاري، إذ ألغى الحكم أليخاندرو كوينتيرو أهداف كيليان مبابي وجود بيلينغهام وفيدريكو فالفيردي.

وترى "آس" أن تقنية "الفار" لا تزال تثير الجدل في عالم كرة القدم بسبب "المعايير المختلفة" لدى الحكام في تقييم جميع اللقطات، خاصة أن بعض الأهداف الملغاة بواسطة التكنلوجيا لا يكون قرارها صحيحا دائما.