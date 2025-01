الدوريات الأكثر إنفاقا في العالم خلال الميركاتو الحالي

يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائمة دوريات العالم من حيث الإنفاق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية (2025).

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أندية البريميرليغ أنفقت حتى الآن 292.9 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي، أكثر من نصفها تقريبا صرفها مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية.

ودفع مانشستر سيتي 152 مليون يورو في 3 لاعبين، هم المصري عمر مرموش (75 مليونا) والأوزبكي عبد القادر خوسانوف (40 مليونا) والبرازيلي فيتور ريس (37 مليونا).

ويأتي الدوري البرازيلي في المركز الثاني في هذه القائمة، حيث أنفقت أنديته ما يقرب من 43 مليون يورو، يليه الدوري الفرنسي بحوالي 124 مليون يورو، ثلثا هذا المبلغ أنفقه باريس سان جيرمان من أجل ضم الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا من نابولي الإيطالي.

الصادم في هذا أن أندية الدوري الإسباني أنفقت أقل من 3 ملايين يورو (2.63)، قبل أسبوع من غلق فترة الانتقالات الحالية، وضعت الليغا في المركز الـ34 من بين دوريات العالم من حيث الإنفاق وفق "آس".

La Liga clubs have spent only €2.63M in the winter transfer window so far, placing the league 34th globally in terms of winter spending.

This is lower than the expenditure of even SPANISH 3rd DIVISION and also clubs in England's 2nd and 3rd divisions, Italy's 2nd division, and… pic.twitter.com/s7mMEzU4H2

— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 24, 2025