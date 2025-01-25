يوم رفض نيوكاسل التعاقد مع زيدان بسبب "تواضع" مستواه

كشف وكيل اللاعبين السابق الفرنسي باري سيلكمان أن نادي نيوكاسل يونايتد فرّط في فرصة مثالية للغاية من أجل التعاقد مع مواطنه زين الدين زيدان في منتصف تسعينيات القرن الماضي لسبب غريب وغير متوقع.

بدأت فصول القصة وانتهت في عام 1996 عندما اكتشف موهبة مواطنه زيدان ورشّحه من أجل الانتقال إلى صفوف "المكبايس".

I’m a former football agent – I offered Zinedine Zidane to Newcastle but manager said he was barely Championship levelhttps://t.co/f0ebTw1AD0https://t.co/f0ebTw1AD0

https://t.co/Dod1N471AH — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) January 21, 2025

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وكان سيلكمان يتمتع بعلاقة جيدة مع الإنجليزي كيفن كيغان مدرب نيوكاسل يونايتد في ذلك الوقت، لذا عرض عليه فكرة التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ مالي زهيد.

لكن كيغان رفض إتمام صفقة كانت ستصبح واحدة من أفضل عمليات الانتقال في التاريخ لو تمت بحجة "أن زيدان لا يليق بفريق بحجم نيوكاسل يونايتد".

وبعد استشارة كشافي نيوكاسل يونايتد، أبلغ كيغان مسؤولي النادي الإنجليزي أن زيدان ليس جيدا بما فيه الكفاية للانضمام حتى إلى فريق وولفرهامبتون الذي كان في قاع جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في ذلك الوقت.

لكن بعد سنوات أقرّ كيغان بخطئه واعترف لسيلكمان بأنه كان يجب عليه الاستماع إلى نصيحته خاصة أن زيدان أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

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وكشف سيلكمان في كتابه "وكيل كرة القدم غير السري" عن تفاصيل تلك الحادثة إذ قال "انتبهت للاعب خط وسط موهوب يبلغ من العمر 24 عاما وذهبت إلى بوردو من أجل مشاهدته".

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وأضاف "كان اسمه زين الدين زيدان. لم يستغرق مني الأمر الكثير لاكتشاف أنه لاعب مميز وسيكون له شأن كبير في المستقبل، عرفت ذلك بعد 5 دقائق فقط من مشاهدته".

وواصل سيلكمان "لقد أتيت بالعديد من اللاعبين الجيدين إلى نيوكاسل حين كان كيغان مدربا للفريق، جميعهم كانوا ناجحين مع الفريق، لذا شعرت أن زيدان سيكون خيارا مثاليا للفريق الإنجليزي".

وأوضح "كان ذلك يوم 7 يناير/كانون الثاني 1996، أخبرت كيغان بأنه يمكنه التعاقد مع زيدان مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، كانت صفقة رابحة".

وزاد "توسلت إلى كيغان ليوقّع معه لكنه أخبرني في النهاية بأن كبير كشافي نيوكاسل يعتقد أن زيدان لا يليق بالفريق، وبعد سنوات أقر لي بخطئه فقد كان يجب عليه أن يستمع إلي بدلا من كشّاف اللاعبين الخاص بالنادي".

وتابع سيلكمان "تمنيت لو أني احتفظت بالفاكس الذي أرسله لي نيوكاسل يونايتد حيث جاء فيه أنني بالغت في تقدير اللاعب (زيدان)، وأنه في أفضل الأحوال سيكون جيدا لفريق وولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى حينئذ (التشامبيونشيب)".

وبعد ذلك انتقل زيدان إلى يوفنتوس الإيطالي ثم ريال مدريد الإسباني وحقق معهما العديد من الألقاب المحلية والأوروبية أبرزها الدوري الإيطالي (2) والدوري الإسباني (1) ودوري أبطال أوروبا (1) مع النادي الملكي.

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كذلك قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولتي كأس العالم 1998 وكأس أوروبا (يورو 2000)، بالإضافة إلى حصده جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (1998).