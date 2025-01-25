رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

يوم رفض نيوكاسل التعاقد مع زيدان بسبب "تواضع" مستواه

epa00698473 (FILES) A file photograph dated 03 July 1996 showing French soccer player Zinedine Zidane as he shows the jersey of Juventus FC during his presentation in Turin. Zidane announced on Tuesday 25 April 2006 during an interview with French TV Canal + that he will retire after the soccer World Cup Germany 2006. The 33-year-old, Zidane became the world's most expensive footballer when Real signed him from Juventus for $66 million in 2001 and he scored a superb winner to earn Real their ninth European Cup in the 2002 final against Bayer Leverkusen. EPA/LA PRESSE / HANDOUT
زيدان دافع عن ألوان يوفنتوس بين عامي 1996 و2001 (الأوروبية)
25/1/2025

كشف وكيل اللاعبين السابق الفرنسي باري سيلكمان أن نادي نيوكاسل يونايتد فرّط في فرصة مثالية للغاية من أجل التعاقد مع مواطنه زين الدين زيدان في منتصف تسعينيات القرن الماضي لسبب غريب وغير متوقع.

بدأت فصول القصة وانتهت في عام 1996 عندما اكتشف موهبة مواطنه زيدان ورشّحه من أجل الانتقال إلى صفوف "المكبايس".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وكان سيلكمان يتمتع بعلاقة جيدة مع الإنجليزي كيفن كيغان مدرب نيوكاسل يونايتد في ذلك الوقت، لذا عرض عليه فكرة التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ مالي زهيد.

لكن كيغان رفض إتمام صفقة كانت ستصبح واحدة من أفضل عمليات الانتقال في التاريخ لو تمت بحجة "أن زيدان لا يليق بفريق بحجم نيوكاسل يونايتد".

وبعد استشارة كشافي نيوكاسل يونايتد، أبلغ كيغان مسؤولي النادي الإنجليزي أن زيدان ليس جيدا بما فيه الكفاية للانضمام حتى إلى فريق وولفرهامبتون الذي كان في قاع جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في ذلك الوقت.

Fussball: CL 03/04, FC Bayern Muenchen-Real Madrid
زيدان انضم إلى ريال مدريد عام 2001 (غيتي)

لكن بعد سنوات أقرّ كيغان بخطئه واعترف لسيلكمان بأنه كان يجب عليه الاستماع إلى نصيحته خاصة أن زيدان أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

إعلان

وكشف سيلكمان في كتابه "وكيل كرة القدم غير السري" عن تفاصيل تلك الحادثة إذ قال "انتبهت للاعب خط وسط موهوب يبلغ من العمر 24 عاما وذهبت إلى بوردو من أجل مشاهدته".

وأضاف "كان اسمه زين الدين زيدان. لم يستغرق مني الأمر الكثير لاكتشاف أنه لاعب مميز وسيكون له شأن كبير في المستقبل، عرفت ذلك بعد 5 دقائق فقط من مشاهدته".

وواصل سيلكمان "لقد أتيت بالعديد من اللاعبين الجيدين إلى نيوكاسل حين كان كيغان مدربا للفريق، جميعهم كانوا ناجحين مع الفريق، لذا شعرت أن زيدان سيكون خيارا مثاليا للفريق الإنجليزي".

وأوضح "كان ذلك يوم 7 يناير/كانون الثاني 1996، أخبرت كيغان بأنه يمكنه التعاقد مع زيدان مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، كانت صفقة رابحة".

وزاد "توسلت إلى كيغان ليوقّع معه لكنه أخبرني في النهاية بأن كبير كشافي نيوكاسل يعتقد أن زيدان لا يليق بالفريق، وبعد سنوات أقر لي بخطئه فقد كان يجب عليه أن يستمع إلي بدلا من كشّاف اللاعبين الخاص بالنادي".

وتابع سيلكمان "تمنيت لو أني احتفظت بالفاكس الذي أرسله لي نيوكاسل يونايتد حيث جاء فيه أنني بالغت في تقدير اللاعب (زيدان)، وأنه في أفضل الأحوال سيكون جيدا لفريق وولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى حينئذ (التشامبيونشيب)".

وبعد ذلك انتقل زيدان إلى يوفنتوس الإيطالي ثم ريال مدريد الإسباني وحقق معهما العديد من الألقاب المحلية والأوروبية أبرزها الدوري الإيطالي (2) والدوري الإسباني (1) ودوري أبطال أوروبا (1) مع النادي الملكي.

إعلان

كذلك قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولتي كأس العالم 1998 وكأس أوروبا (يورو 2000)، بالإضافة إلى حصده جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (1998).

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان