يوم رفض نيوكاسل التعاقد مع زيدان بسبب "تواضع" مستواه

كشف وكيل اللاعبين السابق الفرنسي باري سيلكمان أن نادي نيوكاسل يونايتد فرّط في فرصة مثالية للغاية من أجل التعاقد مع مواطنه زين الدين زيدان في منتصف تسعينيات القرن الماضي لسبب غريب وغير متوقع.

بدأت فصول القصة وانتهت في عام 1996 عندما اكتشف موهبة مواطنه زيدان ورشّحه من أجل الانتقال إلى صفوف "المكبايس".

I’m a former football agent – I offered Zinedine Zidane to Newcastle but manager said he was barely Championship level https://t.co/f0ebTw1AD0 https://t.co/f0ebTw1AD0 https://t.co/Dod1N471AH

وكان سيلكمان يتمتع بعلاقة جيدة مع الإنجليزي كيفن كيغان مدرب نيوكاسل يونايتد في ذلك الوقت، لذا عرض عليه فكرة التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ مالي زهيد.

لكن كيغان رفض إتمام صفقة كانت ستصبح واحدة من أفضل عمليات الانتقال في التاريخ لو تمت بحجة "أن زيدان لا يليق بفريق بحجم نيوكاسل يونايتد".

وبعد استشارة كشافي نيوكاسل يونايتد، أبلغ كيغان مسؤولي النادي الإنجليزي أن زيدان ليس جيدا بما فيه الكفاية للانضمام حتى إلى فريق وولفرهامبتون الذي كان في قاع جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في ذلك الوقت.

لكن بعد سنوات أقرّ كيغان بخطئه واعترف لسيلكمان بأنه كان يجب عليه الاستماع إلى نصيحته خاصة أن زيدان أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

وكشف سيلكمان في كتابه "وكيل كرة القدم غير السري" عن تفاصيل تلك الحادثة إذ قال "انتبهت للاعب خط وسط موهوب يبلغ من العمر 24 عاما وذهبت إلى بوردو من أجل مشاهدته".

New book📕

Barry Silkman – The Not So Secret Football Agent is on sale now!

Best, Zidane, Maradona… A Lifetime Of Dealing With Superstars ⚽️

Save 10% on Amazon today:https://t.co/boslTs4tOr pic.twitter.com/pShHWtciqq

— Reach Sport (@reach_sport) January 23, 2025