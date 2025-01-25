هكذا يخطط تشافي لمستقبله بعد رحيله عن برشلونة

منذ رحيله عن برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الماضي اختار تشافي هيرنانديز المدرب السابق للبلوغرانا الابتعاد عن الإعلام والعيش بهدوء، لكنه في الوقت نفسه يفكّر باستمرار في خطوته المقبلة بمسيرته التدريبية.

وترك تشافي منصبه كمدرب للبارسا بعد نهاية موسم 2023-2024 بطريقة مثيرة للجدل وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعدها تعاقدت الإدارة مع الألماني هانزي فليك.

🎂 Happy 45th Birthday to Spanish legend, Xavi Hernandez. The former Barcelona man won it all through his career – where does he rank amongst the all-time greats? 👀 pic.twitter.com/8rZSDX7fcP — Football Insider (@footyinsider247) January 25, 2025

وفي الأشهر الماضية لم يظهر تشافي في أي مناسبة عامة كما أدار ظهره للعديد من وسائل الإعلام التي طلبت إجراء مقابلات معه لأنه كان يفكّر في الهدوء فقط بعد العاصفة التي خلّفها رحيله المفاجئ عن برشلونة.

وفي الوقت نفسه، بقي تشافي متابعا لمباريات كرة القدم بهدف التعلم وتحليل طريقة لعب العديد من الفرق رفقة مساعده وشقيقه أوسكار، من أجل الاستفادة من ذلك في تجربته المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لدى تشافي مشروع جديد بالفعل لكن لا أحد حتى الآن يعرف وجهته المقبلة حيث يستهدف "ناديا أوروبيا طموحا قادرا على الفوز بالألقاب لكن على المدى المتوسط أو الطويل"، مما يعني أنه لن يدرب أي فريق آخر في إسبانيا سوى برشلونة.

ومن المحتمل أن يعود تشافي إلى التدريب في الصيف القادم، ورغم ذلك فإن وكيليه أرتورو كاناليس وفيرناندو سولانس دائما في حالة تأهب دائم في انتظار أي تطور "غريب" قد يعجّل ظهور مدرب برشلونة السابق على مقاعد البدلاء.

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وفي الفترة الأخيرة ارتبط اسم تشافي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ45، بتدريب العديد من الأندية في العالم أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي.

وخلال موسمين ونصف قاد تشافي برشلونة إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة ومثلها في كأس السوبر الإسباني، لكن نتائج الفريق كانت صادمة في دوري أبطال أوروبا حيث أُقصي البارسا مرتين من دور المجموعات وفي الموسم الثالث ودّع البطولة الأوروبية العريقة من ربع النهائي.

Joyeux anniversaire à Xavi qui fête ses 45 ans 🎉🥳💙❤️ pic.twitter.com/dVnNTFAXAV — FCB Paul (@FCBPaul_) January 25, 2025

ويدين برشلونة لتشافي بأنه منح الثقة للعديد من اللاعبين الشباب الذين نشؤوا في أكاديمية لاماسيا وأصبحوا لاعبين أساسيين في الفريق الأول مثل لامين جمال وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي.

ويتفوق تشافي على فليك بشكل واضح بالأرقام وفق "ماركا" التي استعرضت نتائج برشلونة تحت قيادتهما في أول 20 جولة من الدوري الإسباني:

مع تشافي: جمع برشلونة 53 نقطة في موسم 2022-2023.

مع تشافي: جمع برشلونة 44 نقطة في موسم 2023-2024.

مع فليك: جمع برشلونة 39 نقطة في موسم 2024-2025.

وقاد تشافي برشلونة كمدرب في 143 مباراة بجميع البطولات وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير، فاز في 91 منها وخسر 29 وتعادل في 23 لقاء.

وتشير "ماركا" إلى أن تشافي غادر برشلونة وهو لا يفهم سبب شراسة الانتقادات التي وُجهت إليه والتي تحوّلت من الانتقاد إلى التشهير، لذا فإن "بقاءه بعيدا عن الضجيج سيكون مفيدا له".