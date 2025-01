هكذا يخطط تشافي لمستقبله بعد رحيله عن برشلونة

منذ رحيله عن برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الماضي اختار تشافي هيرنانديز المدرب السابق للبلوغرانا الابتعاد عن الإعلام والعيش بهدوء، لكنه في الوقت نفسه يفكّر باستمرار في خطوته المقبلة بمسيرته التدريبية.

وترك تشافي منصبه كمدرب للبارسا بعد نهاية موسم 2023-2024 بطريقة مثيرة للجدل وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعدها تعاقدت الإدارة مع الألماني هانزي فليك.

🎂 Happy 45th Birthday to Spanish legend, Xavi Hernandez.

The former Barcelona man won it all through his career – where does he rank amongst the all-time greats? 👀 pic.twitter.com/8rZSDX7fcP

