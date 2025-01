صلاح يكسر رقم هنري في البريميرليغ

تقدم محمد صلاح إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفه في الدقيقة 35 خلال فوز ليفربول على إيبسويتش تاون 4-1 على ملعب أنفيلد اليوم السبت.

ويتألق الدولي المصري مع فريق المدرب أرني سلوت هذا الموسم وسجل هدفه رقم 176 في الدوري ليتقدم على الفرنسي تييري هنري هداف أرسنال السابق (175 هدفا) وبفارق هدف واحد خلف أسطورة تشلسي فرانك لامبارد (177 هدفا).

ووفقا لموقع نادي ليفربول على منصة (إكس)، وصل صلاح اليوم إلى هدفه الـ100 في ملعب أنفيلد، كما أنه بات يتربع على جدول ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 19 هدفا بفارق هدف واحد عن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي (17 هدفا).

وبالاضافة إلى أهدافه الـ19، قام المصري بـ13 تمريرة حاسمة في 22 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري الممتاز، وإذا استمر بمعدلاته الحالية في التسجيل والتمريرات الحاسمة، وشارك في جميع المباريات المتبقية فإنه سينهي الموسم برصيد 36 هدفا و25 تمريرة حاسمة.

The Egyptian King with his 100th Premier League goal at Anfield 🇪🇬👑 pic.twitter.com/aFGQahYKBB

