مرموش الرابع.. أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي -الخميس- تعاقده رسميا مع المهاجم المصري عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد حتى عام 2029.

وستكلف صفقة انضمام مرموش خزينة مانشستر سيتي نحو 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافات، مما يضعه ضمن أغلى الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويوجد مرموش في المركز الرابع ضمن قائمة أغلى صفقات "الستيزنز" عبر التاريخ، مع فارق بسيط مع صاحب المركز الثالث البلجيكي كيفن دي بروين.

ويعد جاك غريليش أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي، إذ بلغت قيمة صفقة ضمه من أستون فيلا 117.5 مليون يورو.

I’m here & I’m ready 🩵

It’s an absolute dream come true to join such an iconic team.

Let’s make history together 🤲🏽 @ManCity pic.twitter.com/gEs8kYKHl6

— Omar Marmoush (@OmarMarmoush) January 23, 2025