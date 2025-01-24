سلسلة مباريات نارية لمانشستر سيتي في البريميرليغ

لا يملك مانشستر سيتي الوقت الكافي لتضميد جراحه -بعد هزيمة مؤلمة أخرى في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي- عندما يستضيف تشلسي الذي ينافسه حاليا في المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) على المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية.

واعتبر كثيرون أن فوز مان سيتي الساحق على إيبوسيتش تاون في المرحلة السابقة بسداسية نظيفة يعني بأن الفريق استعاد توازنه، لكن هذا التفاؤل تلاشى بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان 2-4 في دوري الأبطال، علما بأنه تقدم بهدفين دون رد على فريق العاصمة الفرنسية في مطلع الشوط الثاني، قبل أن تتلقى شباكه 4 أهداف في نصف الساعة الأخيرة، وبات يواجه خطر الخروج المبكر من المسابقة الأوروبية الأم.

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وأدت سلسلة من 5 مباريات من دون هزيمة في البريميرليغ إلى عودة سيتي إلى السباق من أجل إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل بعد سلسلة مخيبة من النتائج.

ويحتل بطل إنجلترا المركز الخامس حاليا وسيتخطى تشلسي في حال فوزه عليه.

ويواجه سيتي سلسلة من المباريات القوية، إذ يلتقي مع أرسنال ونيوكاسل وليفربول وتوتنهام في مبارياته الأربع التالية في الدوري المحلي.

وتراجُع مستوى الفريق -الذي تفاقم بسبب الإصابات- أجبره أن يكون نشطًا بشكل غير عادي في سوق الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي، إذ عقد 3 صفقات في الأيام الأخيرة.

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ومن المتوقع أن يخوض المهاجم المصري عمر مرموش أول مباراة رسمية له مع سيتي بعد انتقاله إليه منتصف الأسبوع الحالي بصفقة بلغت 59 مليون جنيه إسترليني (72.6 مليون دولار) من أينتراخت فرانكفورت الألماني، كما عزز الفريق صفوفه بالمدافع الكازاخستاني عبد القادر خوسانوف والبرازيلي فيتور ريس.

وفي المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، أكد الإسباني بيب غوارديولا أن "مرموش سيُضيف جودة استثنائية لسنوات قادمة وخاصة في الثلث الأخير. ولهذا السبب وقع معه النادي، وسيتأقلم بسرعة مع الفريق".

وأضاف أن "خوسانوف يمتلك الاستقرار والجودة، ولكن المشكلة في التواصل بسبب أن اللاعب لا يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية، أما البرازيلي ريس فما زال يحتاج الوقت أكثر لكي يتأقلم".

وكشف عن غياب البلجيكي جيريمي دوكو والبرتغالي روبن دياز عن مواجهة "البلوز" بداعي الإصابة.