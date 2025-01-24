أجور لاعبي الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

تنفق الأندية الكبيرة الكثير من الأموال على أجور لاعبيها لتحفيزهم على تحقيق الألقاب في البطولات المحلية والقارية، لكن ترتيب وأداء بعض الفرق الكبيرة المتنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025 لا يعكس حجم الإنفاق الكبير على لاعبيها.

ويحتل مانشستر سيتي المرتبة الثالثة بين الفرق الأكثر إنفاقا على أجور اللاعبين (486.3 مليون يورو) لكنه يقبع في المركز الـ24 بعد مرور 6 جولات من دوري أبطال أوروبا.

بدوره يأتي باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية بواقع 633.7 مليون يورو لكنه يحتل المركز الـ26.

وبقدر ما يتخلف هذا الفريق الباريسي عن أهدافه في المسابقة، يتفوق "ستاد بريست" الموجود بالمركز العاشر (33.1 مليون يورو).

وهذه الرواتب التي تدفعها الأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا وفقا لإحصاءات يونيو/حزيران 2023:

1-برشلونة: 639.3 مليون يورو

2-باريس سان جرمان: 633.7 مليون يورو

3-مانشستر سيتي: 486.3 مليون يورو

4-ريال مدريد: 452.7 مليون يورو

5-ليفربول: 428.8 مليون يورو

6-بايرن ميونخ: 385.6 مليون يورو

7- يوفنتوس: 282.4 مليون يورو

8-أرسنال: 270 مليون يورو

9-أتليتكو مدريد: 267.7 مليون يورو

10-بوروسيا دورتموند: 236.2 مليون يورو

11-أستون فيلا: 230.5 مليون يورو

12-إنتر ميلان: 226.9 مليون يورو

13-ميلان: 174 مليون يورو

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14-لايبزيغ: 164.5 مليون يورو

15-باير ليفركوزن: 142.3 مليون يورو

16-أتلانتا: 115.2 مليون يورو

17-بنفيكا: 114.7 مليون يورو

18-موناكو: 112.9 مليون يورو

19-شتوتغارت: 90.5 مليون يورو

20-جيرونا: 79.3 مليون يورو

21-سبورتنغ لشبونة: 76.5 مليون يورو

22-ليل: 73.3 مليون يورو

23-سلتيك: 72.2 مليون يورو

24-بولونيا: 71 مليون يورو

25-آيندهوفن: 59.8 مليون يورو

26-فينورد: 58.3 مليون يورو

27-ستاد بريست: 33.1 مليون يورو