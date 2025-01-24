هذا الشبل من ذاك الأسد.. نجل رونالدو يدك شباك الاتحاد بخماسية

قاد كريستيانو جونيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي تحت 15 عاما للفوز على الاتحاد في دوري العام لكرة القدم أمس الخميس.

وقدم جونيور أداء مبهرا بتسجيله 5 أهداف في الدقائق (7 و28 و43 و58 و68) ليفوز "العالمي" 5-4 في مباراة حماسية ومشوقة، كما أظهر ابن الأسطورة البرتغالية قدرات رائعة، ولعب دورا كبيرا في الهجوم وصناعة الفرص لرفاقه.

في مباراة مليئة بالندية، تقدم النصر بخماسية نظيفة، لكن الاتحاد نجح في تقليص الفارق إلى هدف واحد، وهو ما جعل المباراة تستمر مشوقة حتى النهاية.

ومنذ انضمامه إلى النصر عام 2023، سجل كريستيانو جونيور 11 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 13 مباراة خاضها بالدوري السعودي لهذا الموسم.

قبل انضمامه للنصر، لعب لاعب كرة القدم البالغ من العمر 14 عاما في أكاديميات مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

في سياق آخر، أشارت تقارير إعلامية إلى أن رونالدو الأب يستعد لتمديد عقده مع النصر لعام إضافي، وسيحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بـ183 مليون يورو وهو الأعلى بين لاعبي كرة القدم.

كما تؤكد تقارير أن النجم البرتغالي سيصبح مالكا لحصة في نادي النصر قدرها 5%.