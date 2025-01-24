موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

يأمل برشلونة أن يضع حدا لمسلسل انحداره في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يواجه نظيره فالنسيا ضمن المرحلة الـ21.

ولم يفز العملاق الكتالوني سوى مرة واحدة في آخر 8 مباريات بالدوري ليتخلف بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

وقال مدرب برشلونة الألماني هانسي فليك إنّ فريقه يتعين عليه العمل من أجل حل المشاكل الدفاعية التي واجهها ضد بنفيكا قبيل مباراة فالنسيا.

وأشار المدرب الألماني أنه "من المهم أن نتحدث عن هذا الأمر، لأن المنافسين المقبلين سينظرون إلى هذه المباراة وعلينا أن نجعلها أفضل، وسنفعل ذلك".

من جهته، يدخل فالنسيا المباراة على الملعب الأولمبي على خلفية انتصار لافت على أرضه أمام ريال سوسيداد 1-0 الاسبوع الماضي، في ظل أداء متطور له تحت قيادة مدربه الجديد كارلوس كوربيران.

كما فاز فالنسيا بمباراتين في مسابقة الكأس المحلية هذا الشهر ليبلغ الدور ربع النهائي، حيث سيواجه أيضا برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2025 على ملعب "مونتجويك"، وتبدأ الساعة 11:00 مساء بتوقيت قطر والسعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر. ويديرها الحكم سيزار سوتو غرادو.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports 3 (تعليق حسن العيدروس)

beIN Sports HD 2 English

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

المواجهات السابقة: