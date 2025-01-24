موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الفتح في الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة الأحد 26 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب الأول بارك في الرياض، وتبدأ الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت القاهرة.

ويعول "العالمي" على قائده ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ13 هدفا، متقدما على نجم الهلال المصاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش (12 هدفا) الذي سيعود نهاية يناير/كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط، حسب ما كشف مدربه البرتغالي جورجي جيزوس.

يدخل النصر المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 22 فوزا مقابل 5 انتصارات فقط للفتح متذيل الترتيب بـ9 نقاط، في حين انتهت 11 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC HD (تعليق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي، برصيد 43 نقطة ويأتي النصر في المركز الرابع بـ32 نقطة.