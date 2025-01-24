كادت أن تُفقده البصر.. سجن امرأة 18 عاما هاجمت ويسا هداف برينتفورد

بعد 4 أيام من المحاكمة، فرضت اليوم الجمعة محكمة الجنايات في موربيهان في بلدة فان الفرنسية حكما مشددا للغاية على امرأة هاجمت لاعب "إف سي لوريان" السابق يوان ويسا عام 2021.

وحكم على ليتيتيا بنفيرن البالغة(36 عاما) بالسجن 18 عاما بتهمة محاولة الاختطاف والاعتداء الجسدي على الدولي الكونغولي الديمقراطي في ليلة الثاني من يوليو/تموز 2021.

وتعرض ويسا لهجوم عنيف داخل منزله على يد امرأة حاولت اختطاف طفلته التي كانت تبلغ من العمر شهرا واحدا في ذلك الوقت، ورشت على وجهه حمض الهيدروكلوريك مما حرمه من الاستخدام السليم لعينيه لمدة 3 أشهر.

وكان النائب العام طلب سجن المتهمة 18 عاما، بعد أن اعترفت خلال المحاكمة بجزء من الوقائع التي أصرت على إنكارها في وقت سابق، لا سيما نيتها اختطاف ابنة ويسا في بلويمور (موربيهان).

وخلال المحاكمة وقف اللاعب للإدلاء بشهادته وليروي هذا الاعتداء العنيف، وقال: "أفتح الباب وأتلقى سائلا، ثم بدأت على الفور أتلقى الركلات وأصرخ. أنا في الظلام. لا يوجد سوى ضوء المرحاض يسطع. أعطيت الهاتف لزوجتي لتتصل برجال الإطفاء، وأنا أختنق، ولا أستطيع رؤية أي شيء".

وأوضح اللاعب أنه استعاد بصره بالكامل بعد 3 أشهر، موضحا أن هذا الهجوم أدى إلى تأخير انتقاله وتأقلمه في إنجلترا.

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وانضم ويسا 28 عاما إلى برينتفورد الإنجليزي عام 2021 قادما من لوريان الفرنسي مقابل 10 ملايين، ومنذ قدومه خاض الكونغولي الديمقراطي 133 مباراة وسجل 41 هدفا وصنع 9 آخرين.

وفي هذا الموسم سجل ويسا 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز كان أخرهم في مباراة التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي نوتنغهام فورست صاحب المركز الثالث حاليا في ترتيب "البريميرليغ"، قدم أمس الخميس عرضا بلغ نحو 26 مليون يورو لضم الدولي الكونغولي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يرفضه نادي برينتفورد.