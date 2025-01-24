فينيسيوس نجم ريال مدريد يرفع دعوى قضائية ضد أنصار برشلونة

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد -أمس الخميس- أمام محكمة في برشلونة أنه كان ضحية صيحات عنصرية في الكلاسيكو الذي أقيم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على ملعب مونتجويك، وذكر أنه يريد المضي قدما في الإجراءات القضائية.

وظهر مهاجم ريال مدريد لفترة وجيزة عبر الفيديو من مكتب محاميه في مدريد أمام قاضي برشلونة الذي يحقق مع اثنين من مشجعي البارسا بسبب توجيه إهانات عنصرية إلى البرازيلي خلال الكلاسيكو في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومثل مشجعا برشلونة المتهمان بالهتافات العنصرية أمام القاضي كارمن غارسيا، وعرض الأخير على فينيسيوس المثول كضحية في القضية.

وأتاحت التسجيلات من كاميرات الملعب وإفادة أحد الشهود التعرف على 3 من مشجعي برشلونة، أحدهم قاصر، ونفى اثنان من المتهمين الهتافات العنصرية المنسوبة إليهما بناء على تحليل صور المدرجات خلال المباراة.

وهذه ليست القضية الجنائية الوحيدة التي فُتحت بسبب الإهانات العنصرية الموجهة ضد مهاجم ريال مدريد على أرض الملعب.

وفي يونيو/حزيران الماضي حُكم على 3 من مشجعي فالنسيا بالسجن لمدة 8 أشهر لارتكابهم جريمة ضد النزاهة الأخلاقية بعد توجيههم إهانات عنصرية إلى فينيسيوس في 21 مايو/أيار 2023 على ملعب ميستايا.

وينتظر 4 من الألتراس أيضا المحاكمة بتهمة تعليق دمية مع قميص البرازيلي على جسر بالقرب من المدينة الرياضية لريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2023.