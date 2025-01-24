شاهد.. خطأ مورينيو الغريب قبل مباراة فنربخشة وليون بالدوري الأوروبي

ارتكب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة خطأ غريبا قبل مواجهة فريقه أمام ضيفه أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، إذ قام بمصافحة أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الفرنسي معتقدا أنه المدرب بيير ساج.

وتوجه المدرب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي نحو عبد الجليل الرديسي وصافحه وعانقه قبل أن يلفت أخصائي العلاج الطبيعي نظر البرتغالي المذهول إلى ساج الذي كان على بعد أمتار قليلة منه.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وأشاد مورينيو بعدها بساج، الذي أصبح منصبه مهددا بعد بعض النتائج السيئة.

وقال مورينيو: "كرة القدم مليئة بالملاك والرؤساء الذين لا يفهمون شيئا عن كرة القدم.. ليون فريق جيد، وعندما يكون الفريق جيدا فهذا يعني أن لديه مدربا جيدا".

وبدأ مورينيو تدريب الفريق التركي الصيف الماضي، وقاده حتى الآن في 19 مباراة بجميع البطولات، فاز الفريق التركي في 11 وتعادل 5 مرات وخسر 3 فقط.

وتحت قيادة مورينيو، يحتل فنربشخة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر غلطة سراي.