بالفيديو.. احتفال الملاكمين بول وتايسون خلال تنصيب ترامب

احتفل الملاكم جيك بول مع أسطورة الوزن الثقيل مايك تايسون عندما اجتمع الاثنان في حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأميركية.

وفي مقطع فيديو نُشر على حساب بول على إنستغرام، ظهر الثنائي وكأنهما صديقان قديمان، وقام جيك بحمل تايسون على كتفيه وسط هتافات وتصفيق الشخصيات الحاضرة.

وصرخ تايسون الملقب بـ "مايك الحديدي" بحماس وسعادة، وكان بول يبتسم أيضا عندما رفع تايسون قبضته في الهواء، وعلق بعد ذلك على مقطع الفيديو: "أفضل الأصدقاء".

وخاض الثنائي نزالاً في أرلينغتون بولاية تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتمكن بول البالغ من العمر 28 عامًا، من التغلب على بطل العالم السابق الذي يكبره بـ30 عاما، بقرار الإجماع.

وأظهر الفيديو المتداول أنه لا توجد بين تايسون وجيك أي عداوة رغم اشتباكهما قبل النزال حيث قام تايسون بصفع جيك أثناء عملية الوزن.

ويعرف عن تايسون أنه داعم ومؤيد لترامب الذي قام سابقا بتنظيم العديد من معارك تايسون في أتلانتيك سيتي، وقال مايك في حديثه لبودكاست نيويورك بوست الرياضي عن ترامب: "أتذكره دائما إنه رجل جيد، وكان يدفع لي الكثير من المال".

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من جهته، قال بول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حضوره حفل تنصيب ترامب: "اليوم هو يوم الوحدة بكل الطرق. القبضات إلى الأسفل والوحدة إلى الأعلى يشرفني أن أكون هنا. بارك الله في أميركا".

وتابع: "أي أميركي لا يدعم ترامب بعد هذا الخطاب فإنه يكره أميركا ببساطة ولا يريد الأفضل لهذا البلد والعالم".

وكان شقيق بول الأكبر لوغان موجودًا أيضًا في حفل واشنطن، بالإضافة إلى بطل الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" السابق للوزن المتوسط ​​كونور ماكغريغور.

وارتبط الثنائي بإقامة معرض للملاكمة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار) في الهند في وقت لاحق من هذا العام، ورغم حرب التصريحات السابقة بينهما، فقد التقط ماكغريغور والأخوان بول صورا معا أثناء توجههم إلى الحدث.