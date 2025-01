انسحاب ديوكوفيتش يؤهل زفيريف لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مصابا بعد خسارته المجموعة الأولى أمام ألكسندر زفيريف اليوم الجمعة، ليتأهل اللاعب الألماني إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة، إذ سيواجه حامل اللقب يانيك سينر على أمل الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى.

وتغلّب سينر لاحقا على تقلص عضلي، وفاز 7-6 و6-2 و6-2 على الأميركي بن شيلتون ليصل إلى النهائي للمرة الثانية تواليا في ملبورن والثالثة في البطولات الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة بعد انتصاره في بطولة أميركا المفتوحة.

وثارت شكوك بشأن إصابة ديوكوفيتش في الفخذ الأيسر عقب فوزه الصعب في دور الثمانية على كارلوس ألكاراز عندما طلب وقتا طويلا للعلاج بعد المجموعة الافتتاحية القوية.

وغاب اللاعب الصربي (37 عاما) عن حصة تدريبية عشية الدور قبل النهائي، ودخل ملعب رود ليفر أرينا مرتديا حزاما على فخذه.

لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أنه يعاني حتى وقت متأخر من المجموعة عندما تثاقلت حركته بين النقاط، وبدأ يتذمر محبطا موجها الحديث إلى فرق عمله.

وخسر ديوكوفيتش المجموعة بعدما سدد ضربة أمامية قوية لم تتجاوز الشبكة، ثم توجه على الفور لمعانقة اللاعب الألماني معلنا انسحابه، مما ترك الجماهير في حالة من الذهول.

ورفع ديوكوفيتش إبهاميه حزينا وحيّا المشجعين الذين أطلقوا صيحات استهجان أثناء خروج اللاعب الفائز باللقب 10 مرات.

Tried to recover for today’s match but I could only push so far. Nevertheless, positives to take out of this year’s Aus Open. Congratulations to @AlexZverev for making another GS final. I wish you to win the title because you deserve it, my friend 💪🙌 pic.twitter.com/BZPyQqPk6R

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 24, 2025