سبب غريب لإعادة المتوجين في أولمبياد باريس ميدالياتهم

أعاد أكثر من 100 رياضي أولمبي الميداليات التي فازوا بها في أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت الصيف الماضي بعد إصابتها بتآكل غير عادي.

ونشر الكثير من الرياضيين صورًا لميدالياتهم وهي صدئة، على غرار الرياضية البريطانية ياسمين هاربر والفرنسيين كليمون سيكي ويوهان ندوي بروار.

كما نشر نيجه هوستون بعد أيام قليلة من فوزه بالميدالية البرونزية الأولمبية في التزلج على الألواح مع فريق الولايات المتحدة الأميركية صورة لميداليته المتآكلة بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "لا ليتر" الفرنسية، فقد تم إرجاع أكثر من 100 ميدالية من الألعاب الأولمبية باريس 2024 من قبل رياضيين إلى اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية، بسبب عيوب في جودة الطلاء المستخدم في الميداليات التي حصلوا عليها الصيف الماضي.

وكان أول طلب استبدال للميداليات في أغسطس/آب من العام الماضي.

More than 100 Olympic athletes 'returned their Paris 2024 medals due to low-quality issues pic.twitter.com/fkXeBohCy5

— Naija (@Naija_PR) January 14, 2025