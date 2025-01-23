بالفيديو.. لماذا أخطأ حكام برشلونة ضد بنفيكا بخلاف سان جيرمان أمام السيتي؟

شهدت مباريات الجولة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم جدلا تحكيميا حول العديد من الحالات التي كان أبرزها رفض الحكم احتساب ضربة جزاء لبنفيكا في نهاية المباراة ارتدت بهدف الفوز لبرشلونة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع والنتيجة تشير إلى التعادل 4-4، شن بنفيكا هجمة خطيرة أوصلت الكرة إلى لياندرو باريرو على بُعد خطوات من مرمى برشلونة وكان يتبقى أن يركلها اللاعب فقط لتسكن الشباك ولكن فيرمين لوبيز تدخل بدفع باريرو من الخلف بشكل واضح للجميع، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب فارتدت الهجمة إلى رافينيا الذي سجل ببراعة هدف فوز برشلونة 5-4.

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وبينما يحتفل لاعبو برشلونة بهدف الفوز القاتل تلقى الحكم إشارة من حكم تقنية الفيديو بضرورة مراجعة دفع مهاجم بنفيكا، وهو ما يشير إلى أن حكم الفيديو رأى أنها ضربة جزاء مستحقة لكن القرار النهائي ليس بيده بل لحكم الساحة الذي راجع الحالة على الشاشة وقرر عدم احتساب ضربة الجزاء وأكد هدف فوز برشلونة -الذي أنهى بعده الشوط الثاني والمباراة- وسط اعتراضات شديدة من لاعبي بنفيكا الغاضبين لشعورهم بالظلم.

🔥🔥 مباراة تاريخية .. ريمونتادا تاريخية ⚽️ رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة ويقلب الطاولة على بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا | #بنفيكا_برشلونة #UCL pic.twitter.com/yKpowZ4I4G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025

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وتوضح الإعادات أن لوبيز دفع مهاجم بنفيكا في ظهره والدفع إحدى المخالفات التي تستوجب احتساب ضربة حرة مباشرة أو ضربة جزاء حسب نص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك).

لكن الحكم لم يعتبره دفعا لأن لوبيز كان مندفعا وهذا تقدير خاطئ للحالة التحكيمية لأن ما فعله لوبيز يسمى في نفس المادة "إهمالا" ويعاقب عليه اللاعب أيضا حيث تنص المادة أنه تحتسب ضربة حرة مباشرة أو ضربة جزاء إذا ارتكب اللاعب إحدى المخالفات التالية "بشكل يعتبره الحكم إهمالا أو تهورا أو استخدام قوة زائدة".

وهذا يعني أن الدفع أو العرقلة أو غيرهما من المخالفات تحتسب مخالفة حتى لو كانت على سبيل الإهمال من اللاعب ضد منافسه، وإلا لاستمرأ اللاعبون المخالفة بإهمال للإفلات من العقوبة.

والفارق أنه مع الإهمال لا يجب على الحكم إصدار أي عقوبة إدارية عكس التهور الذي يوجب إشهار البطاقة الصفراء، فيما يستوجب استخدام قوة زائدة الطرد المباشر.

ومما سبق نستنبط أن هناك ضربة جزاء صحيحة لبنفيكا لم تحتسب، وبالطبع كان سيترتب عليها إلغاء كل ما بعدها أي عدم احتساب هدف برشلونة الخامس، وهو ما كان سيغير نتيجة المباراة إلى التعادل 4-4.

الإجادة في التسللات

وعلى النقيض تماما من مخالفات ضربات الجزاء -التي تشهد أخطاء وجدلا لا يتوقف حتى في ظل وجود حكام تقنية الفيديو الذين يقدمون استشارات فقط وليست لديهم سلطة القرار النهائي فيها- تأتي التسللات بنسبة أخطاء صفرية نظرا لضبطها بأجهزة تصوير وقياس دقيقة تصحح خطأ الحَكم المساعد خلال ثوان كما حدث في مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة العديد من حالات التسلل الدقيقة جدا وأبرزها الهدف الذي سجله غونزالو راموس لسان جيرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت بديل الضائع للشوط الثاني وألغاه الحكم بعد أن أشار الحكم المساعد الأول إلى وجود تسلل قبل الهدف، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تبين أنه لا يوجد أي تسلل والهدف صحيح لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان 4-2.

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وشهدت نفس المباراة هدفا ملغى آخر لأشرف حكيمي بسبب التسلل أيضا في نهاية الشوط الأول، لكنه كان قرارا صحيحا هذه المرة وأقره حكام تقنية الفيديو.

وتكاد تكون نسبة الأخطاء في التسللات معدومة لأنها تعتمد على القياس الذي لا يخطئ، أما نسبة الأخطاء في ركلات الجزاء فسببها أنها تعتمد في النهاية على تقدير حكم الساحة الذي قد لا يكون صائبا.