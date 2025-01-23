هدف سايس العكسي يتسبب في هزيمة مفاجئة للسد بالدوري القطري

سجل رومان سايس مدافع السد هدفا متأخرا بالخطأ في مرمى فريقه ليتلقى خسارة مفاجئة صفر-1 أمام ضيفه نادي قطر في دوري النجوم المحلي لكرة القدم اليوم الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بعد ركلة ركنية أخفق مدافعو السد في تشتيتها لتصل إلى سيباستيان سوريا مهاجم قطر الذي حاول الوصول لها، لكن سايس لعبها بضربة رأس في مرمى فريقه.

وكان السد هو الأخطر طوال دقائق المباراة، وحاول الوصول لمرمى نادي قطر 18 مرة خلال المباراة، لكن مهاجمي الفريق افتقروا للدقة في إنهاء الفرص مع تألق ساطع العباسي حارس مرمى الفريق الزائر في الزود عن مرماه.

وظن سايس أنه سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، بعدما وضع الكرة بضربة رأس في الشباك، لكن المدافع المغربي كان في موقف تسلل.

ورفع نادي قطر رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 13 نقطة بعدما حقق انتصاره الرابع في 13 مباراة هذا الموسم، لكنه ظل في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

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وقال أحمد عبد القادر مهاجم نادي قطر لقناة الكاس الرياضية "أتمنى أن تكون مباراة اليوم بمثابة عودة للفريق إلى المكانة التي يستحقها وتليق به".

وتلقى السد الخسارة الرابعة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة يحتل بها المركز الثالث، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن الدحيل المتصدر الذي يحل ضيفا على الريان في وقت لاحق من اليوم.