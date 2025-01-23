موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الـ21 للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم السبت 25 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب نيوفو جوسي زورييلا معقل بلد الوليد، وتنطلق الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول لليغا بفوز ريال مدريد 3-صفر.

ويتفوق ريال مدريد باكتساح المواجهات السابقة بين الفريقين بـ51 انتصارا مقابل 8 فقط لبلد الوليد، وانتهت 20 مباراة بالتعادل.

يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام أتلتيكو مدريد، الذي يمكنه تصدر جدول الترتيب لساعات قليلة حال فوزه على فياريال.

ويسعى بلد الوليد -متذيل جدول الدوري- برصيد 15 نقطة إلى تحقيق مفاجأة بتحقيق نتيجة جيدة أمام حامل اللقب.