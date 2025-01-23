18 دولة مثّلها لاعب وحيد في البريميرليغ.. بينها 3 دول عربية

بعد انتقاله رسميا من لانس الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل عبد القادر خوسانوف تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من الباب الواسع كونه أول لاعب من أوزباكستان ينضم لفريق إنجليزي.

وأعلن بطل البريميرليغ في المواسم الأربعة السابقة -أمس الاثنين- ضم خوسانوف بشكل رسمي، ليكون إحدى صفقات تعزيز الفريق السماوي بسوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف خوسانوف (20 عاما) اسم بلاده أوزباكستان إلى قائمة 17 دولة أخرى لديها لاعب وحيد في تاريخ المسابقة التي انطلقت باسمها الجديد موسم 1992-1993.

ومن بين هذه الدول 3 دول عربية كان لها سفراء في الدوري الإنجليزي وهي عُمان والعراق وسوريا، وفق موقع ترانسفير ماركت (transfermarkt) الشهير.

وتاليا قائمة بأسماء اللاعبين الذين مثّلوا 18 دولة مختلفة في الدوري الإنجليزي (لاعب لكل دولة) وعدد المباريات التي ظهروا فيها.

جوردي أمات (إندونيسيا): لعب 52 مباراة لفريق سوانزي سيتي. هنريك مخيتاريان (أرمينيا): لعب 78 مباراة مع مانشستر يونايتد وأرسنال. فيكتور وانياما (كينيا): لعب 154 مباراة مع ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير. حمزة تشودهاري (بنغلاديش): لعب 57 مباراة مع ليستر سيتي (ما زال مع الفريق). علي الحمادي (العراق): لعب 11 مباراة مع إيبسويتش تاون (ما زال مع الفريق). نيل إثيرديغ (الفلبين): لعب 38 مباراة مع كارديف سيتي. زيش رحمان (باكستان): لعب 21 مباراة مع فولهام. علي الحبسي (عُمان): لعب 111 مباراة مع ويغان أثلتيك وبولتون. محمود داود (سوريا): لعب 9 مباريات مع برايتون. أونيل هيرنانديز (كوبا): لعب 26 مباراة مع نورويتش سيتي ناثانييل منديز- لينغ (غواتيمالا): لعب 20 مباراة مع كارديف سيتي. غونار نيلسين (جزر فارو): لعب مباراة وحيدة مع مانشستر سيتي. جونيور فيربو (الدومينيكان): لعب 43 مباراة مع ليدز يونايتد. داني هيغينبوثام (جبل طارق): لعب 210 مباريات مع مانشستر يونايتد وستوك سيتي وديربي كاونتي وساوثهامبتون وسندرلاند. ريان دونك (سورينام): لعب 16 مباراة مع وست بروميتش ألبيون. ألي مبوانا ساماتا (تنزانيا): لعب 14 مباراة مع أستون فيلا. فريديريك نيماني (جمهورية أفريقيا الوسطى): لعب مباراتين مع بيرنلي. عبد القادر خوسانوف (أوزباكستان): انضم لتوّه إلى مانشستر سيتي.