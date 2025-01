المصري مرموش ينضم رسميا لمانشستر سيتي: لست صلاح الثاني

تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتّى عام 2029، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية في بيان له الخميس.

وقال "السيتيزنز" إنه سعيد بالتعاقد مع المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما بعقد يمتد 4 سنوات ونصف السنة، وبصفقة تقدر بـ72.6 مليون دولار إلى جانب 5.1 ملايين إضافات محتملة.

وتخطى مرموش النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، بوصفه أغلى لاعب عربي في التاريخ، وذلك بعد انتقال المغربي من إنتر الإيطالي إلى النادي الباريسي عام 2021 مقابل 70 مليون يورو، في حين يصبح الجزائري رياض محرز ثالث أغلى لاعب عربي بانتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 69 مليون دولار في 2018.

وأضاف سيتي "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".

بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنجلترا قائلا "هذا يوم لن أنساه أبدا. التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر".

وأضاف "مع بيب (غوارديولا)، وجهازه الفني والمرافق العالمية هنا، يجد اللاعبون كل ما يحتاجونه للتطور. كان ذلك مغريا جدا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للانضمام".

وتابع "لا يمكنني أن أنكر أنني أريد الفوز بالألقاب. سيتي كان النادي الأنجح في إنجلترا لسنوات عديدة. لذا أعلم أنني أنضم إلى بيئة وثقافة الفوز".

من جانبه، قال النادي الألماني عبر موقعه "توصل أينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فوري لعمر مرموش".

والتحق مرموش بفرانكفورت صيف 2023 قادما من فولفسبورغ في صفقة انتقال حر، وشارك في 41 مباراة في موسمه الأول سجّل خلالها 17 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

لكن تألقه هذا الموسم بتسجيله 20 هدفا وتمريره 14 كرة حاسمة في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وقيادته فرانكفورت إلى المركز الثالث راهنا في الدوري الألماني في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992-1993، جذب الأنظار إليه وجعل السيتي يتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي.

ويحتل الدولي المصري وصافة ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 15 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ومتصدر ترتيب الهدافين، وفي رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري (سجل 15 ومرر 10 كرات حاسمة).

وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت الأخيرة بالدوري التي فاز بها على دورتموند 2-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ18، تمهيدا لانتقاله إلى سيتي، علما أنه نزل من المدرجات بعد نهايتها واحتفل مع زملائه.

I’m here & I’m ready 🩵

It’s an absolute dream come true to join such an iconic team.

Let’s make history together 🤲🏽 @ManCity pic.twitter.com/gEs8kYKHl6

— Omar Marmoush (@OmarMarmoush) January 23, 2025