المصري مرموش ينضم رسميا لمانشستر سيتي: لست صلاح الثاني

تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد حتّى عام 2029، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية في بيان له الخميس.

وقال "السيتيزنز" إنه سعيد بالتعاقد مع المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما بعقد يمتد 4 سنوات ونصف السنة، وبصفقة تقدر بـ72.6 مليون دولار إلى جانب 5.1 ملايين إضافات محتملة.

وتخطى مرموش النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، بوصفه أغلى لاعب عربي في التاريخ، وذلك بعد انتقال المغربي من إنتر الإيطالي إلى النادي الباريسي عام 2021 مقابل 70 مليون يورو، في حين يصبح الجزائري رياض محرز ثالث أغلى لاعب عربي بانتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 69 مليون دولار في 2018.

وأضاف سيتي "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".

بدوره، أعرب مرموش عن سعادته بالانضمام إلى بطل إنجلترا قائلا "هذا يوم لن أنساه أبدا. التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر".

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وأضاف "مع بيب (غوارديولا)، وجهازه الفني والمرافق العالمية هنا، يجد اللاعبون كل ما يحتاجونه للتطور. كان ذلك مغريا جدا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للانضمام".

وتابع "لا يمكنني أن أنكر أنني أريد الفوز بالألقاب. سيتي كان النادي الأنجح في إنجلترا لسنوات عديدة. لذا أعلم أنني أنضم إلى بيئة وثقافة الفوز".

من جانبه، قال النادي الألماني عبر موقعه "توصل أينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فوري لعمر مرموش".

وصافة الهدافين

والتحق مرموش بفرانكفورت صيف 2023 قادما من فولفسبورغ في صفقة انتقال حر، وشارك في 41 مباراة في موسمه الأول سجّل خلالها 17 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

لكن تألقه هذا الموسم بتسجيله 20 هدفا وتمريره 14 كرة حاسمة في 26 مباراة في مختلف المسابقات، وقيادته فرانكفورت إلى المركز الثالث راهنا في الدوري الألماني في إنجاز غير مسبوق منذ موسم 1992-1993، جذب الأنظار إليه وجعل السيتي يتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوي.

ويحتل الدولي المصري وصافة ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 15 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ومتصدر ترتيب الهدافين، وفي رصيده 25 مساهمة تهديفية في الدوري (سجل 15 ومرر 10 كرات حاسمة).

وغاب مرموش عن مباراة فرانكفورت الأخيرة بالدوري التي فاز بها على دورتموند 2-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ18، تمهيدا لانتقاله إلى سيتي، علما أنه نزل من المدرجات بعد نهايتها واحتفل مع زملائه.

I’m here & I’m ready 🩵 It’s an absolute dream come true to join such an iconic team. Let’s make history together 🤲🏽 @ManCity pic.twitter.com/gEs8kYKHl6 — Omar Marmoush (@OmarMarmoush) January 23, 2025

ويأتي انتقال مرموش إلى سيتي الذي يعاني هذا الموسم، إذ يتأخر بـ12 نقطة عن ليفربول المتصدر في الدوري والذي يملك مباراة مؤجلة أيضا، كما قد يودّع دوري الأبطال مبكرا بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-4 الأربعاء في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة.

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"صلاح الثاني"

وفي بداياته، برز النجم المصري المولود في القاهرة في فبراير/شباط 1999، مبكرا في أكاديمية وادي دجلة. وقال عنه علي أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلي السابق ومدير قطاع الناشئين في وادي دجلة وقتذاك "برزت موهبته بصورة مبكرة وبدأ يترقى في فرق الناشئين في فئة سنية أكبر من تلك الخاصة به بسبب موهبته".

ولكن مسيرته كادت تتعرض لنهاية مبكرة بسبب رغبة والده في أن يركز نجله أكثر على دراسته.

وقال أبو جريشة "فوجئت بوالده يخبرني أن مرموش سيغيب عن التدريبات في أثناء العام الدراسي بسبب تعارض موعد المران مع يومه الدراسي. كان عمر رافضا لهذا القرار، فقررت بالاتفاق مع والده وإدارة النادي تخصيص مدرب ليقوم بتدريبه بشكل منفرد حتى لا نفقد هذه الموهبة مبكرا".

رسالة لكم من عمر مرموش 💬

إن شاء الله هيرفع راسكم 🩵 pic.twitter.com/ruZjP7QYb9 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 23, 2025

وفي 2016، رُفّع مرموش في سن الـ17 إلى الفريق الأول لوادي دجلة تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ثم التحق في صيف 2017 برديف فولفسبورغ الذي استمر معه حتى تصعيده إلى الفريق الأول في كانون الثاني/يناير 2021.

غير أنه واجه صعوبات في التأقلم مع الحياة في ألمانيا بداية لكونه لم يكن يجيد اللغة الألمانية، مما أعاق تقدمه بسرعة، إلى جانب دقائق اللعب القليلة التي حظي بها، فأعاره فولفسبورغ إلى سانت باولي ولاحقا شتوتغارت.

وحظي مرموش بفرصة الدفاع عن ألوان منتخب مصر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2021 تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مباشرة بعد حصوله على لقب أفضل لاعب شاب في الـ"بوندسليغا"، قبل أن يترك بصمة في مباراته الدولية الأولى بتسجيله هدفا في مرمى ليبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وساهم تألقه الكبير في أن يُقارن بمواطنه محمد صلاح، غير أنه يرفض هذه المقارنة، قائلا: "أنا وصلاح صديقان مقربان، ويساعدني دائما بخبراته وأتعلّم منه وأتشرّف بوجودي معه في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الدوريات الخمسة الكبرى، لكن في الوقت عينه أريد تحقيق أشياء خاصة بي. لا أريد أن أكون محمد صلاح الثاني. أرغب في أن أكون عمر مرموش".

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وتابع "نصحني صلاح بالعمل على عقليتي. كنت أعتقد أن هذا الأمر غير هام، لكن عندما قمت به، صنع لي فارقا كبيرا بالفعل".