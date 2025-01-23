الاتحاد الليبي يتعاقد مع كهربا مهاجم الأهلي المصري

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم محمود عبد المنعم (كهربا) قادما من الأهلي المصري.

وقال الاتحاد عبر حسابه على فيسبوك "كان الفولت هو الوحدة التي تستعمل لقياس الجهد الكهربائي، إلى أن جاء كهربا فجعله وحدة قياس الإبداع وصعق الشباك.. الفولت العالي في باب بن غشير".

وتعاقد الاتحاد مع كهربا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ونشر النادي الليبي مجموعة صور من المؤتمر الصحفي لتقديم لاعبه الجديد.

وشارك كهربا في 9 مباريات في كل المسابقات مع الأهلي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.