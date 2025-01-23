كم استغرق رونالدو وفينيسيوس لبلوغ 100 هدف مع ريال مدريد؟
انضم فينيسيوس جونيور إلى نادٍ حصري من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف لفريق ريال مدريد، وفي مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي حاليا.
وبلغ المهاجم البرازيلي حاجز مائة هدف مع الميرينغي بثنائيته في الفوز الحاسم 5-1 بدوري أبطال أوروبا على ريد بول سالزبورغ الأربعاء.
اقرأ أيضاlist of 2 items
موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ويتساوى البرازيلي الآن مع فرناندو مورينتس، ويحتل المركز 23 في قوائم هدافي النادي الملكي التاريخيين.
فينيسيوس جونيور يبصم على الهدف الرابع! 🔥⚪️#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد | #زالتسبورغ pic.twitter.com/PKbWLlID8n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2025
ومن المرجح أن يتجاوز فينيسيوس أساطير مدريد مثل سيرجيو راموس والويلزي غاريث بيل و"الظاهرة" رونالدو نازاريو في الأسابيع المقبلة، لكن من المحتمل أن يضطر إلى قضاء مسيرته المهنية بالكامل وزيادة معدل تسجيله الأهداف إذا رغب في اللحاق بنجوم الريال السابقين كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيمة أو راؤول غونزاليس.
وقال فينيسيوس لقناة "موفيستار"، يوم الأربعاء، "أنا سعيد بتسجيل الأهداف بهذا القميص، وأضاف "أنا بعيد بثلاثة أهداف عن رونالدو (نازاريو)، لأكون البرازيلي صاحب أكبر عدد من الأهداف بهذا القميص. دعونا نأمل أن أتمكن من تسجيل المزيد".
ومن المؤكد أن فينيسيوس سيلحق بمواطنه، لكن من الصعب أن يتجاوز الرقم القياسي للبرتغالي رونالدو في تسجيل الأهداف (450 هدفا في 438 مباراة فقط مع النادي الملكي).
Vinicius Jr. has become the 23rd player to score 100 goals for Real Madrid, following his strikes this morning against Salzburg 💯
↳ UEFA Champions League. Exclusive & Ad-free. Live & On Demand.#StanSportAU #UCL pic.twitter.com/KigfRuuWJ7
— Stan Sport Football (@StanSportFC) January 22, 2025
سباق الـ100 هدف
ربما يكون من غير العدل مقارنة سباق رونالدو بهدفه المائة مع ريال مدريد بهدف فينيسيوس الذي استغرق ما يقرب من 3 أضعاف السنوات أو المباريات لتسجيل هدفه الـ100.
وخاض البرازيلي 291 مباراة واستغرق أكثر من 6 سنوات للوصول إلى هذا الرقم، في حين سجل رونالدو هدفه المائة في مباراته الـ105 فقط، وبعد عامين وشهرين من ظهوره الأول مع ريال مدريد.
لكن رونالدو سدد الكثير من ركلات الجزاء وقام بعدد أقل بكثير من التمريرات الحاسمة (53 تمريرة) في الفترة نفسها مما يعطي فكرة عن أدوارهما المختلفة.
لقد كان فينيسيوس أكثر من مجرد مزود للتمريرات الحاسمة، بينما كان الفريق خلال فترة رونالدو أكثر تركيزا على تزويده بالفرص لإنهاء المباراة.
فيما يلي مقارنة للطرق التي بلغ بها فينيسيوس ورونالدو عتبة الـ100 هدف مع ريال مدريد:
أرقام فينيسيوس جونيور
- عدد المباريات: 291
- الوقت: 6 سنوات و3 أشهر و24 يوما
- الأهداف: 100
- ركلات الجزاء: 7
- التمريرات الحاسمة: 84
- الدقائق لكل هدف: 206
- الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 111
أرقام كريستيانو رونالدو
- عدد المباريات: 105
- الوقت: سنتان وشهران و4 أيام
- الأهداف: 100
- ركلات الجزاء: 17
- التمريرات الحاسمة: 31
- الدقائق لكل هدف: 89
- الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 68