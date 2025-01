كم استغرق رونالدو وفينيسيوس لبلوغ 100 هدف مع ريال مدريد؟

انضم فينيسيوس جونيور إلى نادٍ حصري من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف لفريق ريال مدريد، وفي مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي حاليا.

وبلغ المهاجم البرازيلي حاجز مائة هدف مع الميرينغي بثنائيته في الفوز الحاسم 5-1 بدوري أبطال أوروبا على ريد بول سالزبورغ الأربعاء.

ويتساوى البرازيلي الآن مع فرناندو مورينتس، ويحتل المركز 23 في قوائم هدافي النادي الملكي التاريخيين.

ومن المرجح أن يتجاوز فينيسيوس أساطير مدريد مثل سيرجيو راموس والويلزي غاريث بيل و"الظاهرة" رونالدو نازاريو في الأسابيع المقبلة، لكن من المحتمل أن يضطر إلى قضاء مسيرته المهنية بالكامل وزيادة معدل تسجيله الأهداف إذا رغب في اللحاق بنجوم الريال السابقين كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيمة أو راؤول غونزاليس.

وقال فينيسيوس لقناة "موفيستار"، يوم الأربعاء، "أنا سعيد بتسجيل الأهداف بهذا القميص، وأضاف "أنا بعيد بثلاثة أهداف عن رونالدو (نازاريو)، لأكون البرازيلي صاحب أكبر عدد من الأهداف بهذا القميص. دعونا نأمل أن أتمكن من تسجيل المزيد".

ومن المؤكد أن فينيسيوس سيلحق بمواطنه، لكن من الصعب أن يتجاوز الرقم القياسي للبرتغالي رونالدو في تسجيل الأهداف (450 هدفا في 438 مباراة فقط مع النادي الملكي).

