موعد قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موعد إجراء قرعة مرحلة المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتُختتم مباريات مرحلة الدوري من أمجد البطولات الأوروبية يوم الأربعاء المقبل 29 يناير/كانون الثاني 2025، بعد إقامة 18 مباراة متزامنة التوقيت (23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

وحدد يويفا يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني من الشهر الحالي موعدا لإجراء القرعة بين الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي الواقع في مدينة نيون السويسرية.

وتنقل قنوات (بي إن سبورتس) القطرية مراسم القرعة عبر قنواتها.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

