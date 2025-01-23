موعد قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن موعد إجراء قرعة مرحلة المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتُختتم مباريات مرحلة الدوري من أمجد البطولات الأوروبية يوم الأربعاء المقبل 29 يناير/كانون الثاني 2025، بعد إقامة 18 مباراة متزامنة التوقيت (23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

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وحدد يويفا يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني من الشهر الحالي موعدا لإجراء القرعة بين الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي الواقع في مدينة نيون السويسرية.

وتنقل قنوات (بي إن سبورتس) القطرية مراسم القرعة عبر قنواتها.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

وحسب النظام الجديد للقرعة، فإن الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 16 ستستضيف مباريات الإياب على أرضها، على أن تُقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق صاحبة المراكز من 17 إلى 24.

وتاليا آلية إجراء القرعة ومن خلالها سيتم تحديد المباريات:

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ9 والـ10 صاحبي المركزين الـ23 والـ24.

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ11 والـ12 صاحبي المركزين الـ21 والـ22.

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ13 والـ14 صاحبي المركزين الـ19 والـ20.

سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ15 والـ16 صاحبي المركزين الـ17 والـ18.

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وعلى عكس ما جرت عليه العادة ستكون القرعة مفتوحة لجميع الاحتمالات، بمعنى أنه يمكن لفريق مواجهة آخر من الدولة نفسها في مرحلة خروج المغلوب، أو اللعب مجددا ضد فريق سبق وأن واجهه في مرحلة الدوري.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير/شباط 2025، على أن تُقام لقاءات الإياب في الأسبوع التالي يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وبعد معرفة نتائج هذه المباريات وبالتالي الفرق الـ8 التي ستكمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، سيُجري الاتحاد الأوروبي قرعة أخرى يوم 21 فبراير/شباط 2025.

🥇 𝐄𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝, 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝟏𝟓ª 𝐯𝐞𝐳 #UCLfinal pic.twitter.com/UHZ4hxZX3k — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) June 1, 2024

وأكد الموقع الرسمي لليويفا أن هذه القرعة ستشمل مباريات جميع الأدوار الإقصائية (ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي).

وفي دور الـ16 على وجه التحديد ستتمتع الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى بميزة خوض مباريات الإياب على أرضها، فيما تُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق التي تأهلت من المُلحق.

من جهتها، أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن صاحبي المركزين الأول والثاني لن يتقابلا إلا في المباراة النهائية لو نجحا في الوصول إليها.

وتاليا مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا