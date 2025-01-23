حسابات تأهل الفرق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون عاملا الإثارة والتشويق حاضرين حتى اللحظات الأخيرة من مباريات الجولة الثامنة والختامية لمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن سيناريوهات التأهل إلى الأدوار الإقصائية ما زالت غير واضحة المعالم.

ومع انتهاء مباريات الجولة السابعة، ضمن فريقان فقط التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16، هما ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وضمن ليفربول تأهله رسميا بعد فوزه في الجولة الخامسة على ريال مدريد الإسباني 2-0، ولحق به برشلونة بعد الانتصار في الجولة السابعة على بنفيكا البرتغالي 5-4.

وفي الوقت نفسه، أكد موقع اليويفا أن هناك 9 أندية أُقصيت فعليا من الدور الأول بغض النظر عن نتائج مواجهات الجولة الأخيرة المقررة يوم الأربعاء المقبل 29 يناير/كانون الثاني 2025.

وأشار إلى أن هناك 16 فريقا ما زالت لديها إمكانية التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، مقابل 9 أندية فقط تأمل إكمال المنافسة من مرحلة خروج المغلوب (الملحق).

وقال موقع اليويفا "إن هذه البيانات تبقى مؤقتة (باستثناء الفرق التي تأهلت رسميا أو أُقصيت رسميا) حتى اكتمال جميع مباريات مرحلة الدوري، ومن ثم اعتماد الترتيب النهائي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

إعلان

الفرق التي تأهلت رسميا إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا:

ليفربول الإنجليزي.

برشلونة الإسباني.

الفرق التي ستتأهل إلى دور الـ16 أو مرحلة خروج المغلوب:

أرسنال الإنجليزي وأستون فيلا (إنجلترا).

أتلتيكو مدريد وريال مدريد (إسبانيا).

أتالانتا وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان (إيطاليا).

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن (ألمانيا).

بريست وموناكو وليل (فرنسا).

سلتيك الأسكتلندي.

فينورد الهولندي.

الفرق المرشحة لبلوغ مرحلة خروج المغلوب:

باريس سان جيرمان الفرنسي.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

دينامو زغرب الكرواتي.

شاختار دونتسيك الأوكراني.

أيندهوفن الهولندي.

كلوب بروج البلجيكي.

بنفيكا وسبورتنغ لشبونة من البرتغال.

شتوتغارت الألماني.

الفرق التي أُقصيت رسميا من دوري أبطال أوروبا:

بولونيا الإيطالي.

النجم الأحمر الصربي.

جيرونا الإسباني.

سالزبورغ وشتورم غراتس من النمسا.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

سبارتا براغ التشيكي.

يونغ بويز السويسري.

لايبزيغ الألماني.

مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري والمقررة يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025، ستُقام جميعها في التوقيت نفسه 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مانشستر سيتي x كلوب بروج

إنتر ميلان x موناكو

بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا

شتورم غراتس x لايبزيغ

بوروسيا دورتموند x شاختار دونتسيك

برشلونة x أتالانتا

بريست x ريال مدريد

أيندهوفن x ليفربول

باير ليفركوزن x سبارتا براغ

سالزبروغ x أتلتيكو مدريد

شتوتغارت x باريس سان جيرمان

يوفنتوس x بنفيكا

جيرونا x أرسنال

دينامو زغرب x ميلان

ليل x فينورد

سبورتنغ لشبونة x بولونيا

يونغ بويز x النجم الأحمر

أستون فيلا x سيلتيك

وستحتفظ هذه المباريات بأسرارها كاملة حتى النهاية باستثناء اثنتين لن يكون لنتائجهما أي أهمية وهما شتورم غراتس ضد لايبزبغ، ويونغ بويز ضد النجم الأحمر.

طريق ريال مدريد وبرشلونة

في هذه الأثناء، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن طريق ريال مدريد (حامل اللقب) سيكون صعبا في هذه البطولة في حال تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب لدوري الأبطال، وبقي في المركز الـ16 بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة.

وقالت "مع الأخذ بعين الاعتبار موقع ريال مدريد في الترتيب الحالي فإنه قد يواجه يوفنتوس أو سيلتك في خروج المغلوب، بعدها قد يصطدم بليفربول أو برشلونة في ثمن النهائي".

إعلان

أما برشلونة، ففي حال بقي في المركز الثاني في جدول الترتيب، فإنه قد يواجه في دور الـ16 أحد فرق يوفنتوس، وسيلتك، وبايرن ميونخ، وريال مدريد.

تاليا، مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية دوري أبطال أوروبا: