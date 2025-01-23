الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم.. برشلونة يعود للمراكز الأولى

عاد برشلونة مرة أخرى إلى قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم بفضل العديد من المواهب الكروية، لكنه ما زال يتخلف عن غريمه ريال مدريد.

وبدأ نادي برشلونة يخرج من الوضع الحرج الذي يعيشه منذ عدة سنوات. ووافق النادي أخيرًا على قاعدة 1-1 في الدوري الإسباني ليكون قادرًا على التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو القادم.

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ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية، فقد عاد برشلونة ليحتل أحد المراكز الخمسة الأولى من بين الفرق الأعلى قيمة سوقية في العالم.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق برشلونة 1.02 مليار دولار، ولا يتقدم عليه سوى تشلسي وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد.

ويتقدم البلوغرانا حاليا على فرق أخرى حققت أداء أفضل في السنوات الأخيرة في هذا التصنيف مثل ليفربول (السادس) وبايرن ميونخ (السابع) وباريس سان جيرمان (الثامن).

ويعود الفضل في ذلك إلى المواهب الشابة الذين يضمهم البارسا أمثال لامين جمال، والذين تقدر قيمتهم السوقية بـ482.5 مليون دولار موزعة على 9 أسماء.

ويتصدر ريال مدريد القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.23 مليار.

وعلى عكس الفريق الكتالوني، لا يملك لوس بلانكوس إلا 4 لاعبين تحت 21 عاما وتبلغ قيمتهم المالية 272.5 مليون دولار.

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وتوجد أغلب قيم ريال مدريد في الفئة العمرية ما بين 24 و26 عاما، حيث تبلغ قيمة 9 لاعبين منهم 780 مليون دولار.

في ما يلي قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم حاليا:

1- ريال مدريد: 1.23 مليار يورو

2- مانشستر سيتي: 1.21 مليار يورو

3- أرسنال: 1.15 مليار يورو

4- تشلسي: 1.03 مليار يورو

5- برشلونة: 1.02 مليار يورو

6- ليفربول: 967 مليون يورو

7- باريس سان جيرمان: 933.5 مليار يورو

8- بايرن ميونخ: 883 مليون يورو

9- توتنهام هوتسبير: 795.8 مليار يورو

10- مانشستر يونايتد: 794.65 مليار يورو