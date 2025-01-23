هل ينجح المصري مرموش مع منظومة غوارديولا في السيتي؟

بعدما أعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع المهاجم المصري عمر مرموش اليوم الخميس، في خطوة توفر دعما متأخرا للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، طُرحت عدة تساؤلات عن مركز لعب الدولي المصري في السيتي ودوره في المنظومة الهجومية للمدرب بيب غوارديولا.

نجح اللاعب -البالغ من العمر 25 عاما- في هز شباك الخصوم 15 مرة وساعد بـ9 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري الألماني، و20 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات.

من الواضح أن أداء مرموش وأرقامه في الدوري الألماني لفت انتباه مانشستر سيتي، لذلك سارع للتعاقد معه مقابل 70 مليون يورو من أجل منح نفَسا هجوميا جديدا للفريق الذي يعيش أزمة ثقة بسبب تراجع نتائجه بشكل لافت.

وقال غوارديولا إن ناديه يسعى لجلب صفقات جديدة في فترة الانتقالات الحالية بسبب مشاكل الإصابات التي أثرت على مسيرة فريقه هذا الموسم.

Our new number 7️⃣ pic.twitter.com/jyahrzq5Nr — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025

تأقلم مرموش مع طريقة لعب السيتي

لم يتضح بعد كيف سيتأقلم مرموش مع طريقة لعب بيب غوارديولا، وكان أفضل أداء قدمه مرموش عندما لعب في خطة تعتمد على الدفع بمهاجمين اثنين، حيث كان يلعب بجوار الفرنسي هوغو إيكيتيكي مهاجم سان جيرمان السابق، ولكن غوارديولا يفضل الاعتماد على مهاجم واحد هو هالاند.

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وبإمكان مرموش اللعب في مركز الجناح، ولعب في هذه المراكز مع المنتخب المصري (الفراعنة)، ولكنه لا يحقق النجاح نفسه الذي يحققه عندما يلعب في المنتصف. وسجل مرموش 6 أهداف وصنع 3 في 35 مباراة شارك فيها مع المنتخب المصري.

في هذا الصدد، يبدو أن مرموش سيكون بديلا مشابها لجوليان ألفاريز، المهاجم الأرجنتيني المتعدد الاستخدامات -الذي ترك مانشستر سيتي للانضمام إلى أتلتيكو مدريد في أغسطس/آب في صفقة قيل إنها تجاوزت 103 ملايين دولار- بعد أن كان إلى حد كبير في ظل هالاند خلال العامين الماضيين.

يلعب ثاني هدافي البوندسليغا (15 هدفا) في الأساس مهاجما، لكنه استُخدِم في بعض الأحيان على الجانب الأيسر أو كمهاجم ثانٍ/لاعب وسط مهاجم، وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيستخدمه غوارديولا في الخط الأمامي للسيتي.

مرموش لاعب تصعب مراقبته أو انتزاع الكرة منه، وخطير كلما حصل على الكرة، وله القدرة على استغلالها لصالحه أو خلق الفرص للآخرين في الموسم الماضي، إذ تمكن 5 لاعبين فقط في الدوري الألماني من صنع أكثر من 35 فرصة لزملائه في الفريق هذا الموسم قبل نهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت 5 من أهداف الفرنسي الـ12 هذا الموسم بفضل تمريرة حاسمة من مرموش الذي ينتظر منه أن يستمر في صناعة الفرص للمهاجم هالاند.

أسلوب لعب مختلف

من المثير للاهتمام رؤية مرموش مع طريقة اللعب الجديدة، لأن أسلوب السيتي البطيء والمعقد لا يشبه طريقة لعب آينتراخت فرانكفورت التي تعتمد على الاستحواذ على الكرة بنسبة 48.7% في الدوري الألماني هذا الموسم، بينما بلغ متوسط ​​استحواذ سيتي 61.4% في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في جميع الأحوال، على الدولي المصري أن يجد طريقة ليكون مؤثرا في منظومة فريق غوارديولا، الذي يعاني ليس في دوري أبطال أوروبا فقط، ولكن أيضا في الدوري الإنجليزي، الذي يحمل لقبه، حيث يأتي ترتيبه في المركز الخامس، بفارق 12 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

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ويأمل مانشستر سيتي أن تعيد هذه الصفقات الفريق للطريق الصحيح، الذي يعاني مجددا من المشاكل بعد الخسارة 2-4 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال أمس الأربعاء.

ودفعت هذه الخسارة مانشستر سيتي إلى حافة الخروج من البطولة الأوروبية مع تبقي مباراة واحدة في المرحلة الأولى من البطولة التي تقام بشكل جديد.