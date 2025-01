ميسي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع فريق واحد

يتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -لاعب إنتر ميامي الأميركي- على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد.

وهزّ ميسي شباك المنافسين 120 مرة خلال فترة وجوده مع برشلونة الإسباني وفق قائمة أعدها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

🔵🔴 End of an era. 120 goals in 149 games 🤯

🇦🇷 Share your favourite Lionel Messi Barcelona moments 👇 @FCBarcelona | #UCL pic.twitter.com/Y04TOFZlXw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2021