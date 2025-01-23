رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

ميسي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع فريق واحد

La Liga Santander - FC Barcelona v Getafe
ميسي سجل 120 هدفا في 149 مباراة مع برشلونة بدوري الأبطال (رويترز)
23/1/2025

يتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -لاعب إنتر ميامي الأميركي- على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد.

وهزّ ميسي شباك المنافسين 120 مرة خلال فترة وجوده مع برشلونة الإسباني وفق قائمة أعدها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويتفوق ميسي على منافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو (الهداف التاريخي للمسابقة ككل)، الذي حل ثانيا بهذه القائمة بفارق 15 هدفا، إذ يملك الدون 105 أهداف بألوان ريال مدريد الإسباني.

وشهدت القائمة المكونة من 10 لاعبين وجود اسم نجم عربي وحيد هو المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

واحتفل صلاح مع "الريدز" بتسجيل 44 هدفا آخرها في مرمى ليل الفرنسي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري لأمجد البطولات الأوروبية لموسم 2024-2025.

إعلان

وضمت القائمة كذلك الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني بإحرازه 55 هدفا، وهو ثاني لاعب إلى جانب صلاح بإمكانهما زيادة رصيدهما التهديفي في دوري الأبطال مع فريق واحد.

وتاليا قائمة أكثر 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد:

  • الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل 120 هدفا في 149 مباراة مع برشلونة الإسباني.
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو: سجل 105 أهداف في 101 مباراة مع ريال مدريد الإسباني.
  • الفرنسي كريم بنزيمة: سجل 78 هدفا في 133 مباراة مع ريال مدريد.
  • البولندي روبرت لفاندوفسكي: سجل 69 هدفا في 78 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني.
  • الإسباني راؤول غونزاليس: سجل 66 هدفا في 130 مباراة مع ريال مدريد.
  • الألماني توماس مولر: سجل 55 هدفا في 156 مباراة مع بايرن ميونخ.
  • المصري محمد صلاح: سجل 44 هدفا في 71 مباراة مع ليفربول الإنجليزي.
  • الفرنسي كيليان مبابي: سجل 43 هدفا في 64 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
  • الإيطالي أليساندرو ديل بييرو: سجل 42 هدفا في 89 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي.
  • الإيفواري ديديه دروغبا: سجل 36 هدفا في 74 مباراة مع تشلسي الإنجليزي.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان