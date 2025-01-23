ميسي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع فريق واحد

يتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -لاعب إنتر ميامي الأميركي- على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد.

وهزّ ميسي شباك المنافسين 120 مرة خلال فترة وجوده مع برشلونة الإسباني وفق قائمة أعدها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

🔵🔴 End of an era. 120 goals in 149 games 🤯 🇦🇷 Share your favourite Lionel Messi Barcelona moments 👇 @FCBarcelona | #UCL pic.twitter.com/Y04TOFZlXw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2021

ويتفوق ميسي على منافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو (الهداف التاريخي للمسابقة ككل)، الذي حل ثانيا بهذه القائمة بفارق 15 هدفا، إذ يملك الدون 105 أهداف بألوان ريال مدريد الإسباني.

وشهدت القائمة المكونة من 10 لاعبين وجود اسم نجم عربي وحيد هو المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

واحتفل صلاح مع "الريدز" بتسجيل 44 هدفا آخرها في مرمى ليل الفرنسي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري لأمجد البطولات الأوروبية لموسم 2024-2025.

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وضمت القائمة كذلك الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني بإحرازه 55 هدفا، وهو ثاني لاعب إلى جانب صلاح بإمكانهما زيادة رصيدهما التهديفي في دوري الأبطال مع فريق واحد.

وتاليا قائمة أكثر 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد: