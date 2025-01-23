ميسي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا مع فريق واحد
يتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -لاعب إنتر ميامي الأميركي- على عرش هدافي دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد.
وهزّ ميسي شباك المنافسين 120 مرة خلال فترة وجوده مع برشلونة الإسباني وفق قائمة أعدها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.
🔵🔴 End of an era. 120 goals in 149 games 🤯
🇦🇷 Share your favourite Lionel Messi Barcelona moments 👇 @FCBarcelona | #UCL pic.twitter.com/Y04TOFZlXw
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2021
اقرأ أيضاlist of 2 items
الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم.. برشلونة يعود للمراكز الأولى
ويتفوق ميسي على منافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو (الهداف التاريخي للمسابقة ككل)، الذي حل ثانيا بهذه القائمة بفارق 15 هدفا، إذ يملك الدون 105 أهداف بألوان ريال مدريد الإسباني.
وشهدت القائمة المكونة من 10 لاعبين وجود اسم نجم عربي وحيد هو المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
واحتفل صلاح مع "الريدز" بتسجيل 44 هدفا آخرها في مرمى ليل الفرنسي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري لأمجد البطولات الأوروبية لموسم 2024-2025.
محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول بطريقة رائعة ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #محمد_صلاح pic.twitter.com/1t3dkoxFwI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025
وضمت القائمة كذلك الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني بإحرازه 55 هدفا، وهو ثاني لاعب إلى جانب صلاح بإمكانهما زيادة رصيدهما التهديفي في دوري الأبطال مع فريق واحد.
وتاليا قائمة أكثر 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد:
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل 120 هدفا في 149 مباراة مع برشلونة الإسباني.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: سجل 105 أهداف في 101 مباراة مع ريال مدريد الإسباني.
- الفرنسي كريم بنزيمة: سجل 78 هدفا في 133 مباراة مع ريال مدريد.
- البولندي روبرت لفاندوفسكي: سجل 69 هدفا في 78 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني.
- الإسباني راؤول غونزاليس: سجل 66 هدفا في 130 مباراة مع ريال مدريد.
- الألماني توماس مولر: سجل 55 هدفا في 156 مباراة مع بايرن ميونخ.
- المصري محمد صلاح: سجل 44 هدفا في 71 مباراة مع ليفربول الإنجليزي.
- الفرنسي كيليان مبابي: سجل 43 هدفا في 64 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
- الإيطالي أليساندرو ديل بييرو: سجل 42 هدفا في 89 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي.
- الإيفواري ديديه دروغبا: سجل 36 هدفا في 74 مباراة مع تشلسي الإنجليزي.