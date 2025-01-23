موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف مانشستر سيتي منافسه تشلسي على ملعب الاتحاد في مواجهة كبيرة خلال المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد فاز تشلسي على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 مساء الاثنين، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن فريق بيب غوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على إيبسويتش بنتيجة 6-0 في نهاية الأسبوع ليمدد مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى خمس مباريات.

متى مباراة مانشستر سيتي ضد تشلسي؟

تقام المباراة يوم السبت 25 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب الاتحاد، وتنطلق الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشلسي

ينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن موعد مشاركة اللاعب المصري عمر مرموش الوافد الجديد على مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وانضم مرموش البالغ من العمر 25 عاما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 72.6 مليون دولار إلى جانب 5.1 ملايين إضافات محتملة.

المواجهات السابقة: