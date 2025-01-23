رافينيا مهاجم برشلونة الأكثر حسما في أوروبا

يوصف رافينيا بأنه أحد المراجع الهجومية لبرشلونة وأحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، وليس عبثا أن يصبح البرازيلي بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 5-4 أمس الثلاثاء ثاني هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمتلك رافينيا 8 أهداف (جميعها من اللعب) بفارق هدف وحيد خلف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة الهدافين حاليا برصيد 9 أهداف، منها 3 ركلات جزاء.

ويأتي في المركز الثالث سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 7 هداف، منها 4 من ركلات جزاء، يليه الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد (6 أهداف) والبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد 5 أهداف، منها ركلة جزاء واحدة.

وأمام بنفيكا كان رافينيا حاسما للغاية بتسجيله هدفين ليضيفهما إلى رصيده الشخصي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتألق لاعب ليدز السابق بشكل كبير في المسابقة القارية الكبرى، وتتجلى مساهمته من خلال الأرقام التي يجمعها، لكن هناك رقم يكشف أنه اللاعب الأكثر حسما في أوروبا، وأنه ليس لديه منافس في هذا الأمر.

الرائد بأوروبا في "الأهداف المتوقعة"

وتشير بيانات موقع "بي سوكر" إلى أن رافينيا هو اللاعب الذي يتمتع بأعلى مؤشر في الأهداف المتوقعة (Expected Goals) بين جميع اللاعبين المشاركين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

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كما أن البرازيلي يسجل أهدافا أكثر مما يفترض أن يحققها وفقا لمؤشر "إكس جي" الخاص به، علما بأن هذا المؤشر هو مقياس يحدد ما إذا كان اللاعب قد حقق عدد الأهداف المتوقعة.

ويبلغ مؤشر الأهداف المتوقعة لرافينيا في دوري أبطال أوروبا 5.07 أهداف، لأنه تغلب على حراس مرمى الفرق المنافسة في 8 مناسبات عندما توقع مقياس الأهداف المتوقعة أنه سيسجل سوى 2.93 هدف.

ويقترب جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد من رافينيا برصيد 4.47 أهداف، لكن لا أحد يستغل المواقف أفضل من الجناح البرازيلي الذي سجل 22 هدفا في جميع المسابقات، وهو رصيد جيد للغاية مقارنة بما سجله الموسم الماضي (10 أهداف).

وقام رافينيا بـ9 تسديدات على المرمى في دوري أبطال أوروبا سجل منها 8 أهداف بنسبة بلغت 88.89%.