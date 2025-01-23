دوري أبطال أوروبا: إنتر وأرسنال يقتربان من التأهل ومهمة البايرن تتعقد

خطا إنتر الإيطالي بثبات لمقعد مباشر في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة بفوزه على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 1-0، في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة الأربعاء.

ويتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسجل إنتر هدف الفوز بعد لعبة بدأها وأنهاها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسديدة من زاوية ضيقة ارتطمت بالأرض واستقرت في الشباك (12).

ولم يذق إنتر طعم الخسارة خارج معقله في مختلف المسابقات خلال موسم 2024-2025، كما حقق 8 انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة، من دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

ورفع "نيراتسوري" الذي يواجه على أرضه موناكو الفرنسي في الجولة الأخيرة، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

بايرن ميونخ.. مهمة معقدة

وعقّد باير ميونخ متصدر الدوري الألماني من مهمته بخسارته أمام مضيفه فينورد الهولندي 3-0، تناوب على تسجيلها المكسيكي سانتياغو خيمينيس (21 و45+9 من ركلة جزاء) والبديل الياباني أياسي أويدا (89).

وتجمد رصيد بايرن الذي يستقبل سلوفان براتيسلافا في الجولة الأخيرة في 29 الشهر الحالي عند 12 نقطة في المركز الـ15، متأخرا بفارق نقطة عن فينورد الـ11.

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وهي الخسارة الثالثة لعملاق بافاريا بعد سقوطه أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 وبرشلونة الإسباني 1-4، مقابل 4 انتصارات.

أرسنال يخطو نحو التأهل

وضمن أرسنال التأهل لدور الـ16 بنسبة كبيرة بعد فوزه الرائع 3-صفر على ضيفه دينامو زغرب بفضل أهداف ديكلان رايس وكاي هافرتس ومارتن أوديغارد.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 16 نقطة في المركز الثالث في مرحلة الدوري. ومع تأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، لن يكون هناك ما يمنع فريق المدرب ميكل أرتيتا من التأهل المباشر إلا من خلال سلسلة غير عادية من النتائج في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويختتم أرسنال مرحلة الدوري بمواجهة جيرونا في إسبانيا، وسيكون التعادل كافيا لتجنب خوض مباراتي الجولة الفاصلة للتقدم لدور الـ16 الذي سيقام في فبراير/شباط المقبل.