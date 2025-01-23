برشلونة يخطط لنقل "الكلاسيكو" خارج إسبانيا

يدرس فريق برشلونة -ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم- إمكانية نقل مباراة كلاسيكو الليغا ضد ريال مدريد في الدور الثاني إلى ملعب أوروبي كبير.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة لا يستبعدون إقامة المباراة خارج حدود إسبانيا في حال عدم جاهزية ملعب كامب نو في الوقت المحدد، أو تعذّر استضافتها على ملعب مونتجويك الأولمبي.

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وأشارت إلى أن برشلونة ما زال يحلم بلعب المباراة على ملعب كامب نو، لكنه يفكّر في الوقت نفسه بنقلها خارج البلاد في حال عدم جهوزية الملعب في مايو/آيار المقبل بسبب تأخر أعمال التجديد والبناء.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد أحد يومي 10 أو 11 مايو/آيار 2025 ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ولم يرسل برشلونة بعد تفاصيل هذه الخطة إلى رابطة الليغا والاتحاد الإسباني، لأن المسؤولين واثقون من أن أعمال البناء والتجديد سوف تكتمل في الوقت المحدد، لكن الإذاعة الإسبانية أكدت أنه يتعين على برشلونة الحصول على موافقة الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا من أجل نقل الكلاسيكو خارج البلاد.

ويخطط برشلونة لخوض مواجهة ريال مدريد على ملعب يتمتع بسعة جماهيرية كبيرة، من أجل تحقيق أكبر عائد مالي ممكن، علما أن إيرادات "الكلاسيكو" تتراوح بين 8 و9 ملايين يورو.

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وفي الوقت الراهن يفضّل مسؤولو برشلونة عدم الخوض في هذا الموضوع، مع التأكيد على أن هدف النادي هو إقامة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

‼️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | El Barça se plantea trasladar El Clásico a un gran estadio europeo. 🏟️☝️ La primera opción del club azulgrana es jugarlo en el Camp Nou. ✈️ Los culés estudian la posibilidad de disputarlo fuera de España si las obras del estadio no terminan a tiempo. pic.twitter.com/fepYoiqFHO — Afición Deportiva (@AfDeportiva_) January 23, 2025

وأعلن برشلونة مؤخرا عن تجديد عقده مع بلدية المدينة حول لعب مبارياته البيتية على ملعب مونتجويك الأولمبي حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب "كادينا سير" فإنه من المستحيل تمديد العقد بعد تلك المدة، بسبب ارتباط الملعب باستضافة فعاليات فنية وموسيقية من الصعب إلغاؤها.

يُذكر أن برشلونة واجه ريال مدريد مرتين حتى الآن في الموسم الحالي 2024-2025، وحقق فيهما انتصارين كاسحين.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ثم جدد فوزه على غريمه التقليدي في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أُقيم بمدينة جدة السعودية في يناير/كانون الثاني الجاري بنتيجة كبيرة (5-2).