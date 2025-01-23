إنريكي عقدة غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

يعاني الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في كل مرة يلعب فيها ضد فريق يدربه مواطنه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لدرجة أن الأخير أصبح بمثابة "العُقدة" بالنسبة "للفيلسوف".

وخسر "سيتي غوارديولا" -أمس الأربعاء- أمام فريق "باريس إنريكي" بنتيجة ثقيلة استقرت عند (2-4) في القمة الفرنسية الإنجليزية التي جرت على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

🧠 ¡HAY COSAS QUE NUNCA CAMBIAN! 🇪🇸 Pep Guardiola 🤝🏻 Luis Enrique 🇪🇸 🤔 ¿Vos a cuál preferís? ▶️ Más 🏆 #ChampionsLeague en #DisneyPlus pic.twitter.com/2CXwLO01eR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 22, 2025

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وبدا أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق الفوز بعدما تقدّم بفارق هدفين في ظرف دقائق معدودة، لكن الصحوة الباريسية بددّت أحلام الفريق الإنجليزي بعد أن ردّ أبناء إنريكي بـ4 أهداف.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه لم يتمكن أي مدرب لعب ضد غوارديولا 5 مرات على الأقل من الفوز عليه في 3 مباريات باستثناء إنريكي، بنسبة بلغت 60%.

وأشارت إلى أن بإمكان إنريكي أن يفتخر كونه أول مدرب يهزم غوارديولا في 3 مباريات مختلفة بتسجيله 3 أهداف أو أكثر، وعلّقت على هذه الإحصائية: "يقولون إن من يحبك كثيرا سوف يبكيك، تماما هذا الذي يحدث عادة لبيب غوارديولا في كل مرة يجد فيها لويس إنريكي في طريقه".

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وبعد انتهاء مباراة سان جيرمان ومانشستر سيتي، أقر إنريكي بأنه واجه صعوبات في الاحتفال بأهداف فريقه، لأن صديقه (غوارديولا) كان على الطرف الآخر.

وتاليا نتائج المباريات بين المدربين غوارديولا وإنريكي مع مختلف الأندية :

برشلونة 3-0 بايرن ميونخ (ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2014-2015).

بايرن ميونخ 3-2 برشلونة (إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2014-2015).

برشلونة 4-0 مانشستر سيتي (مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2016-2017).

مانشستر سيتي 3-1 برشلونة (مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2016-2017).

باريس سان جيرمان 4-2 مانشستر سيتي (مرحلة الدوري لدوري الأبطال موسم 2024-2025).

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أشاد غوارديولا بطريقة عمل صديقه إنريكي مؤكدا في الوقت نفسه بأنه العلاقة بينهما ستدوم إلى الأبد.

❤ Pep Guardiola : "J'aime tout de Luis Enrique" pic.twitter.com/IeiBMwSLOl — RMC Sport (@RMCsport) January 21, 2025

وقال: "يعجبني كل شيء في لويس، نحن صديقان ونحب بعضنا بعضا، ونتواصل دائما بطريقة لا تُصدق، أود ألا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له (في المباراة) لكن علاقتنا ستدوم إلى الأبد".

واستعرضت الصحيفة الإسبانية عدد المباريات التي خسرها غوارديولا أمام مدربين آخرين أكدت من خلالها أفضلية إنريكي على الجميع حينما يلعب ضد مواطنه.

وتاليا، قائمة بأسماء مدربين خسر أمامهم غوارديولا مع توضيح نسبة الهزائم وفق "ماركا":

خسر غوارديولا 7 مباريات من أصل 7 أمام الإيطالي أنطونيو كونتي بنسبة 57.1%.

خسر غوارديولا 4 مباريات من أصل 9 أمام النرويجي أولي غونار سولشاير بنسبة 44.4%.

خسر غوارديولا 12 مباراة من أصل 33 أمام الألماني يورغن كلوب بنسبة 36.3%.

خسر غوارديولا 4 مباريات من أصل 12 أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنسبة 33.3%.

خسر غوارديولا 7 مباريات من أصل 25 أمام البرتغالي جوزيه مورينيو بنسبة 28%.

خسر غوارديولا 4 مباريات من أصل 25 أمام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنسبة 16%.

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يُذكر أن إنريكي وغوارديولا تزاملا خلال مسيرتهما الكروية كلاعبين في برشلونة الإسباني وكذلك مع منتخب إسبانيا.