الحكومة المغربية تعلن تكلفة أكبر ملعب لكأس العالم وموعد افتتاحه

قال رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في المغرب، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء إن البلاد تهدف إلى استكمال بناء ملعب يتسع 115 ألف مقعد في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء بحلول عام 2027، أي قبل 3 سنوات من إقامة كأس العالم التي يستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وقالت الحكومة المغربية إن تكلفة بناء الملعب، الذي يعد أحد أكبر الملاعب في العالم، ستصل إلى 5 مليارات درهم مغربي (500 مليون دولار).

وقال لقجع لأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء إن البلاد تهدف إلى استكمال تحديث وتوسعة ملعبي الرباط وطنجة خلال الشهرين المقبلين.

وبعد أن يستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر/كانون الأول، سيبدأ العمل في ملاعب المدن المضيفة لكأس العالم وهي أغادير ومراكش وفاس.

ويعمل المغرب على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتوسيع شبكة القطارات عالية السرعة جنوبا إلى مراكش، وتوسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس قبل كأس العالم 2030.