لاعب مكسيكي يهاجم ميسي: يفتقر للاحترافية والتعليم

وجّه المكسيكي المعتزل أدولفو باوتيستا الشهير بـ"بوفو" انتقادات لاذعة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بعد المباراة الودية التي جمعت الفريق الأميركي ضد كلوب أميركا المكسيكي.

وسجل ميسي هدفا في شباك كلوب أميركا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وبعده احتفل بطريقة مثيرة للجدل عدّها كثيرون مهينة للمكسيكيين.

ONE OF THE COLDEST LEO MESSI CELEBRATIONS 🐐 pic.twitter.com/QvtYFguF0h

لكن قبل ذلك وخلال المباراة نفسها تعرّض ميسي لهتافات مسيئة وإطلاق صفارات الاستهجان من الجماهير المكسيكية التي كانت حاضرة بملعب أليغانت في لاس فيغاس.

ولم يتضح على وجه الدقة ما يعنيه ميسي بتلك الإشارة إلى الجماهير المكسيكية التي يبدو أنها لم تنسَ تصرفا للنجم الأرجنتيني عدّته مسيئا بعد مباراة منتخبها ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.

If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu

— Mu. (@FutbolMuu) November 27, 2022