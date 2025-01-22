لاعب مكسيكي يهاجم ميسي: يفتقر للاحترافية والتعليم

وجّه المكسيكي المعتزل أدولفو باوتيستا الشهير بـ"بوفو" انتقادات لاذعة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بعد المباراة الودية التي جمعت الفريق الأميركي ضد كلوب أميركا المكسيكي.

وسجل ميسي هدفا في شباك كلوب أميركا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وبعده احتفل بطريقة مثيرة للجدل عدّها كثيرون مهينة للمكسيكيين.

ONE OF THE COLDEST LEO MESSI CELEBRATIONS 🐐pic.twitter.com/QvtYFguF0h — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) January 19, 2025

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لكن قبل ذلك وخلال المباراة نفسها تعرّض ميسي لهتافات مسيئة وإطلاق صفارات الاستهجان من الجماهير المكسيكية التي كانت حاضرة بملعب أليغانت في لاس فيغاس.

ولم يتضح على وجه الدقة ما يعنيه ميسي بتلك الإشارة إلى الجماهير المكسيكية التي يبدو أنها لم تنسَ تصرفا للنجم الأرجنتيني عدّته مسيئا بعد مباراة منتخبها ضد الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting. If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu — Mu. (@FutbolMuu) November 27, 2022

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وقتها، ظهرت لقطات لميسي وأمامه قميص المنتخب المكسيكي ملقى على الأرض في غرفة خلع الملابس، قبل أن يرميه بحذائه خلال الاحتفال بعد المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 2-0.

وأثار رد ميسي خلال مباراة إنتر ميامي غضب المكسيكيين، ومن بينهم باوتيستا الذي لم يفوّت فرصة الرد على أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وعبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام" نشر باوتيستا صورة له وقد طرح ميسي أرضا خلال مباراة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2010، واللافت أن تلك المباراة انتهت بفوز الأرجنتين على المكسيك (4-1).

😳🇲🇽 ‘Bofo’ Bautista responds to Lionel Messi on Instagram after his gestures towards the Mexican fans yesterday: “I admired you as a player, but messing with my country, speaks of your lack of professionalism and education”. 🇦🇷 pic.twitter.com/xA8wDYwDrF — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 19, 2025

وعلّق باوتيستا بالقول "لقد أعجبت بك كلاعب، لكن العبث مع بلادي دليل على افتقارك إلى الاحترافية والتعليم".

وبعد مواجهة كلوب أميركا يستعد ميسي وفريقه إنتر ميامي لخوض 4 مباريات ودية أخرى استعدادا للموسم الجديد من الدوري الأميركي للمحترفين.

ويلعب إنتر ميامي ضد يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس من بيرو، وسبورتينغ سان مايخيوليتو من بنما، وأولمبيا من هندوراس، وأورلاندو سيتي الأميركي أيام 30 يناير/كانون الثاني الجاري و2 و9 و15 فبراير/شباط المقبل على التوالي.

ويستهل إنتر ميامي منافسات الموسم الجديد يوم 19 فبراير/شباط المقبل بمواجهة سبورتينغ كانساس سيتي في دوري أبطال الكونكاكاف، ثم يستضيف نيويورك سيتي يوم 22 من الشهر نفسه في الجولة الافتتاحية من الدوري.