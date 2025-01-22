قمة حاسمة بين سان جيرمان ومان سيتي ومواجهة مهمة لريال مدريد بأبطال أوروبا

مباراة حاسمة ومهمة لباريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأن خسارته أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي -اليوم الأربعاء- في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دور المجموعات، ستترك النادي الفرنسي على حافة الخروج المبكر من المسابقة القارية.

وحصل سان جرمان على القرعة الأصعب في المجموعة الموحدة من المسابقة بنظامها الجديد، إذ وجد وصيف بطل 2020 نفسه في مواجهة أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني من بين خصومه قبل لقائه بمانشستر سيتي ومدربه الاسباني بيب غوارديولا على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

لكن النادي الذي يعد واحدا من أغنى وأكثر الأندية نفوذا في اللعبة العالمية لا يزال يعاني الأمرين حتى الآن، حتى مع الأخذ في الاعتبار صعوبات التكيف مع الحياة بدون نجمه السابق كيليان مبابي.

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وخسر الباريسيون الذين بلغوا نصف النهائي الموسم الماضي، خارج أرضهم أمام أرسنال وبايرن ميونخ، وعلى أرضهم أمام أتلتيكو مدريد في الوقت بدل الضائع، ثم تعادلوا على الملعب ذاته أمام أيندهوفن الهولندي ولم يفوزوا إلا على جيرونا الإسباني بفضل هدف بالنيران الصديقة.

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وسجل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي 6 أهداف فقط في 6 مباريات حتى الآن، وجاءت ثلاثة منها في الفوز خارج الأرض على سالزبورغ النمساوي المتواضع الشهر الماضي.

ويدخل الفريق مواجهة مانشستر سيتي الذي خسر أمامه 4 من آخر 5 مباريات، وهو يتخلف نقطة واحدة ومركزا واحدا عن المراكز المؤهلة الى الملحق المقرر الشهر المقبل.

وفي حالة الفشل في الفوز على أبطال إنجلترا في الاعوام الاربعة الاخيرة، فسيدخل الفريق إلى مباراته الأخيرة خارج أرضه أمام شتوتغارت الألماني في 29 الشهر الحالي، وهو مضطر الى تحقيق الفوز لتجنب الخروج خالي الوفاض.

رجال جوارديولا ومهمة صعبة في باريس 🔥🇫🇷 من يحسم الفوز؟ 🤨 pic.twitter.com/YRUPQS1xUO — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 21, 2025

ولوضع ذلك في سياقه، لم يخرج سان جرمان من دور المجموعات في أي من المواسم الـ12 الماضية منذ عودته إلى دوري أبطال أوروبا في أعقاب الاستحواذ عليه من قبل شركة قطر للاستثمارات الرياضية في عام 2011.

قبل ذلك كان ظهورهم الأخير في دور المجموعات خلال موسم 2004-2005، عندما احتلوا المركز الرابع الأخير في مجموعتهم بفوز واحد في 6 مباريات.

باركولا وكفاراتسخيليا

ويؤكد سوء الحظ في تسجيل الاهداف هذا الموسم على حقيقة أنه لم يتم التعاقد مع بديل مباشر لمبابي، صاحب 44 هدفا في الموسم الماضي، عندما رحل قائد المنتخب الفرنسي إلى ريال مدريد.

وغاب البرتغالي غونسالو راموش عن معظم الموسم بسبب الإصابة، وتراجع مستوى راندال كولو مواني إلى حد كبير لدرجة أن سان جرمان قرر إعارته إلى يوفنتوس في الانتقالات الشتوية الحالية، بعد 18 شهرا من ضمه في صفقة بقيمة 90 مليون يورو (93.6 مليون دولار) من أينتراخت فرانكفورت الالماني.

على الأقل، كان أداء باريس سان جرمان في الدوري المحلي قويا، حيث حقق فوزا على لانس السبت ووسع الفارق إلى 9 نقاط عن أقرب مطارديه مرسيليا.

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وستكون عودة الظهير الأيمن الرائع الدولي المغربي أشرف حكيمي والجناح الدولي عثمان ديمبيلي أمرا أساسيا بعدما أراح إنريكي الاول في المباراتين الاخيرتين، فيما كان الثاني الذي سجل 6 أهداف في آخر 5 مباريات له، مريضا.

اليوم.

دوري الأبطال.

حديقة الأمراء. pic.twitter.com/NpABQVyy5U — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 21, 2025

إلى ذلك، يأمل سان جرمان في أن يكون أداء جناحه الدولي برادلي باركولا الذي حسم الفوز في المباراة الأسبوع الماضي بتسجيله هدفا وتمريره كرة حاسمة أمام لانس (2-1)، بمثابة إشارة إلى أشياء أفضل قادمة من لاعب لم يسجل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيزداد الضغط على باركولا (22 عاما) في مركزه على الجناح الأيسر بعد التعاقد مع الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي الإيطالي الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن النجم الجورجي غير مؤهل لهذه المباراة ولا يمكن تسجيله في المباراة ضد شتوتغارت أيضا، لذلك ستكون لدى باركولا فرصة لإثبات نفسه ضد سيتي.

وبالنسبة لباريس سان جرمان، قد تكون هذه المباراة هي التي تحدد الموسم.

حامل اللقب

ويواجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أيضا موقفا غير مريح إلى حد ما، فالملكي يحتل المركز العشرين برصيد 9 نقاط بعد أن خسر نصف مبارياته الست.

ويخوض اختبارين في المتناول نسبيا ضد سالزبورغ النمساوي وبريست الفرنسي، ولكن قد لا يكون ذلك كافيا لتأهله مباشرة بين الثمانية الأوائل وعلى الأرجح سيضطر الى خوض ملحق من مباراتين في فبراير/شباط المقبل.

🙌 يوم المباراة! 🙌

🆚 @FCRBS_en

🕰 21:00 CET | 23:00 🇸🇦

🏟 سنتياغو برنابيو

🏆 دوري الأبطال pic.twitter.com/xjdQkSwvgx — ريال مدريد (@realmadridarab) January 22, 2025

وستتراكم مباريات الأندية، والثلاثي القوي سان جرمان وسيتي وريال مدريد هو من بين 12 فريقا أوروبيا سيشاركون في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

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ويتنافس إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني والوصيف ومواطنه بايرن ميونخ وأتلتيكو الاسباني ويوفنتوس الايطالي وبنفيكا البرتغالي أيضا على التأهل المباشر وسيشاركون بدورهم في كأس العالم للأندية.

وللمفارقة فإن ليفربول الانجليزي وبرشلونة الاسباني هما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا بلوغهما ثمن النهائي مباشرة حيث يتصدر الاول بالعلامة الكاملة (21 نقطة) بفارق 3 نقاط أمام النادي الكاتالوني وكلاهما لن يشارك في مونديال الأندية.