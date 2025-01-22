شاهد.. ليفربول أول المتأهلين لثمن نهائي دوري الأبطال وصلاح يواصل الإبداع
بات فريق ليفربول الإنجليزي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ليل الفرنسي 2-1 الثلاثاء، في الجولة السابعة قبل الأخيرة.
وسجل المصري محمد صلاح (34) وهارفي إيليوت (67) هدفي ليفربول، والكندي جوناثان ديفيد (62) هدف ليل.
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وحصد ليفربول بالتالي العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته السبع رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الموحدة.
وأراح مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بعض لاعبيه الأساسيين، أبرزهم لاعب الوسط الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر والمهاجم الهولندي كودي خاكبو والمدافع إبراهيما كوناتي والظهير ترنت ألكسندر-أرنولد.
في المقابل، قاد ليل هدافه الكندي جوناثان ديفيد.
ودخل ليفربول المباراة متسلحا بسجل مثالي في البطولة القارية بفوزه في مبارياته الست حتى الآن ليتصدر بالعلامة الكاملة.
وكان ليل مفاجأة الموسم بفوزه على قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين 1-0 و3-1 تواليا وتعادله مع يوفنتوس الإيطالي 1-1.
محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول بطريقة رائعة ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #محمد_صلاح pic.twitter.com/1t3dkoxFwI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025
صلاح يواصل الإبداع
ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما مرر كورتيس جونز كرة أمامية متقنة باتجاه محمد صلاح الذي كسر مصيدة التسلل وسدد كرة لولبية لحظة خروج حارس ليل لوكا شوفالييه لتتابع طريقها نحو الشباك (34)، مسجلا هدفه الثالث في البطولة هذا الموسم.
والهدف هو الـ51 لصلاح في المسابقة في 96 مباراة، معادلا رقم الفرنسي تييري هنري في المركز التاسع في الترتيب المطلق للهدافين الذي يتصدره البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ141 هدفا.
ليفربول يحرز الهدف الثاني بواسطة إليوت! #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/InXvv3dGTZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025