خلافات قديمة تفسد موسم بالوتيلي في جنوى

لجأ ماريو بالوتيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن المعاناة والغضب بسبب وضعيته الحالية في فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم.

ويكافح الدولي الإيطالي السابق من أجل الحصول على وقت للعب منذ انتقاله إلى الفريق في عام 2024.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عقدًا حتى نهاية الموسم في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لعب 56 دقيقة فقط في 6 مباريات خاضها مع النادي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن بالوتيلي يشعر بالإحباط بشكل متزايد بسبب قلة وقت اللعب ويتفاوض حاليًا على إنهاء محتمل لعقده بالتراضي.

وكتب المهاجم المخضرم في أحدث قصة له على إنستغرام (عبر كالتشيو ميركاتو): "من فضلك لا تبدأ في اختلاق المكان الذي سأذهب إليه وماذا سأفعل".

وأضاف: "ما زلت لاعبا في جنوى، حتى لو لم يرغب أحد في ذلك. والأهم من ذلك، أنني أحترم الجماهير والنادي".

وكتب بالوتيلي كلمة "نادي" بين علامتي اقتباس، مما يشير إلى أنه غير راضٍ عن المدرب.

Mario Balotelli's social media rant: "I am still a Genoa player, even if somebody would not want it. Most importantly, I respect the fans and the ‘club.'" pic.twitter.com/Rx1VB6SDEI

— Football Italia (@footballitalia) January 21, 2025