دورتموند يقيل مدربه نوري شاهين بعد خسارته في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم -اليوم الأربعاء في بيان- انفصاله عن مدرب الفريق نوري شاهين.

وكان شاهين يسير على حافة الهاوية منذ فترة، بسبب موسم صعب للفريق، وجاءت الأنباء بعد يوم واحد من الخسارة 1-2 أمام بولونيا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الألماني في بيان "سينفصل بوروسيا دورتموند ونوري شاهين بمفعول فوري. وقرر التخلي عن مدربه بعد الخسارة المخيبة أمس الثلاثاء".

وأضاف "سيقدم بوروسيا دورتموند في الوقت المناسب معلومات حول من سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت المقبل في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن".

وقال لارس ريكين المدير الإداري لدورتموند في البيان :"هذا القرار يؤلمني أنا شخصيا، ولكن لم يكن بالإمكان تجنبه بعد المباراة في بولونيا".

والوضع في الدوري الألماني أسوأ بكثير من دوري أبطال أوروبا، إذ يقبع الفريق في المركز العاشر بعد 7 انتصارات في 18 مباراة، متخلفا بفارق 20 نقطة عن غريمه بايرن ميونخ المتصدر.

واستلم شاهين (36 عاما) مهمة الإشراف على دورتموند الصيف الماضي عقب الرحيل المفاجئ لإدين ترزيتش بعد أسابيع قليلة من قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد تدريبه نادي أنطاليا سبور بين 2021 و2023، عاد شاهين إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب في 274 مباراة وفاز معه بلقب الدوري عام 2011، في ديسمبر/كانون الأول 2023 كمساعد لترزيتش.

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وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن من بين الخلفاء المحتملين مدرب لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الهولندي إريك تن هاغ الذي شوهد مؤخرا وهو يتابع مباريات دورتموند من المدرجات، أو مدرب بنفيكا البرتغالي وباير ليفركوزن السابق رودجر شميدت.

وقال شاهين بخيبة أمل إنه "لسوء الحظ لم أتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات الرياضية لدورتموند في هذه المرحلة من الزمن"، مضيفا "أتمنى لهذا النادي المميز كل التوفيق".

وبعد خسارة الثلاثاء، قال شاهين للصحفيين "إذا كنت أنا المشكلة، أو إذا كان تغيير المدرب يحل المشكلات، فهذه ليست مشكلة على الإطلاق".

تحت قيادة شاهين هذا الموسم، وجد دورتموند صعوبة لاسيما خارج الديار إذ خسر 9 مباريات وفاز بـ4 فقط من أصل 15 بعيدا عن معقله.

وإلى جانب معاناته في الدوري ودوري الأبطال، أقصي دورتموند أيضا من دور الـ32 لمسابقة كأس ألمانيا على يد فولفسبورغ.