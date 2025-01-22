6 أندية كبيرة مهددة بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

تواجه أندية أوروبية كبيرة تنشط في الدوريات الإنجليزي الممتاز والألماني والإيطالي خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا 2025-2026 لأسباب متنوعة.

وتعود أسباب هذا الغياب المحتمل إلى أزمة الإصابات أو سلسلة من النتائج السيئة أو مزيج من العوامل.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز الفرق المهددة بالغياب عن البطولة القارية العريقة بسبب استمرار النتائج السيئة رغم إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاغ واستبدال البرتغالي روبن أموريم به.

وفي ما يلي قائمة تضم 6 فرق مهددة حاليًا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل:

1- مانشستر يونايتد

عاش "الشياطين الحمر" بعض المواقف الصعبة على مدار السنوات العشر الماضية، لكنهم لم يهبطوا أبدًا إلى نفس المستوى الذي وصلوا إليه في موسم 2024-2025.

وقال مدربه أموريم بعد الخسارة الأخيرة أمام برايتون "نحن أسوأ فريق ربما في تاريخ مانشستر يونايتد".

حاليًا، يتأخر الفريق بفارق 12 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى ويحتل المركز الـ13 في الدوري، وسوف يتطلب الأمر معجزة للنادي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

2- بوروسيا دورتموند

بعد فوزه بمباراتين فقط من آخر 9 مباريات بالدوري الألماني، أصبح وصيف الموسم الماضي يواجه خطر الغياب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل دورتموند إلى دوري أبطال أوروبا في كل من مواسمه التسعة الأخيرة، ولكن مع احتلال النادي حاليًا المركز العاشر في الدوري الألماني، فإنه يحتاج بشدة إلى الكثير من الانتصارات في النصف الثاني من الموسم إذا أراد التأهل للبطولة القارية.

3- ميلان

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دفع المدرب باولو فونسيكا ثمن البداية البطيئة لفريق ميلان للموسم حيث تم إقالته في نهاية ديسمبر/كانون الأول مع تراجع النادي خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتم تكليف سيرجيو كونسيساو بإعادة ميلان إلى المكان الذي ينتمي إليه، غير أن المدرب البرتغالي سيواجه عملاً شاقًّا حيث يتأخر فريقه بـ8 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى حتى كتابة هذه السطور.

4- توتنهام

بعد جمع 24 نقطة فقط من أول 22 مباراة، أصبح توتنهام بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يقبع في المركز الـ15.

وقال المدرب أنجي بوستيكوجلو في المقابلة التي أجراها بعد المباراة ضد إيفرتون حيث انزلق توتنهام إلى خسارته الـ12 هذا الموسم "إنه وضع متطرف للغاية. النادي يدرك جيدًا موقفنا (الإصابات) ويبذل قصارى جهده. بقدر ما أعلم، لا يوجد شيء وشيك، ولكن نأمل أن يحدث شيء قبل نهاية فترة الانتقالات".

5- إشبيلية

تأهل إشبيلية لدوري أبطال أوروبا في 4 مواسم متتالية من 2020 إلى 2024، لكن حظوظه في المشاركة في النسخة المقبلة تضاءلت بشكل لافت.

وتراجع النادي إلى المركز الـ14 في الموسم الماضي ولم يكن أداؤه أفضل كثيرًا هذه المرة حيث يحتل النادي حاليًا المركز الـ11.

6- أستون فيلا

كان فريق المدرب أوناي إيمري إضافة رائعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن انتزع نقاطًا من فرق كبيرة مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس.

ولا يزال لديهم فرصة جيدة للتأهل إلى بطولة العام المقبل، على الرغم من أنهم سيضطرون إلى رفع مستواهم في الأسابيع المقبلة حيث يحتل النادي حاليًا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد خسارة مباراة واحدة فقط من آخر 6 مباريات، يبدو أن النادي يعزز حظوظ مشاركته الموسم المقبل.