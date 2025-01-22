هل بيدري نجم برشلونة أفضل لاعب وسط في العالم؟

قدّم الإسباني بيدري رودريغيز لاعب برشلونة أداء لافتا خلال مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، جعله محط اهتمام وسائل الإعلام.

وصنع بيدري الهدف الرابع لزميله إريك غارسيا في المباراة التي انتزع فيها برشلونة فوزا شاقا ومثيرا من مضيفه بنفيكا بنتيجة (5-4) وأقيمت على ملعب النور في لشبونة ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لأمجد البطولات الأوروبية.

PEDRI vs Benfica! What A Gem !⭐️ pic.twitter.com/n3zYSoIG6c — Ayim Derrick (@Derrick_Ayim10) January 21, 2025

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة لبيدري في القمة البرتغالية الإسبانية بل حقق أرقاما على المستوى الفردي دفعت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية للتساؤل حول ما إذا كان هناك لاعب وسط آخر في العالم أفضل من بيدري.

وشارك بيدري (22 عاما) في المباراة كاملة وخلال الدقائق الـ90 يُضاف إليها الوقت بدل الضائع، وفيها أكمل نجم برشلونة الشاب 97 تمريرة ناجحة من 108 بنسبة تصل إلى 90%.

Is there a better midfielder in the world right now than Pedri? In 90 minutes vs. Benfica: – 97/108 passes completed (90%)

– 1 assist 🎯

– 6 chances created

– 3/4 ground duels won

– 17 passes into final third pic.twitter.com/GQuULFf4nU — ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2025

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كما تغلّب على نظرائه اللاعبين من بنفيكا في 3 مواجهات فردية أرضية من أصل 4، وفي الوقت نفسه أهدى زملاءه 17 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب مع التذكير بتمريراته الحاسمة لغارسيا.

ومنح بيدري زملاءه 6 تمريرات مفتاحية فضلا عن اثنتين أخريين شكّلتا فرصا خطيرة على مرمى الأوكراني أناتولي تروبين حارس بنفيكا.

من جهتها، أشادت صحيفة "موندو ديبوتيفو" بما قدّمه بيدري ضد بنفيكا خاصة التمريرة الحاسمة التي وصفتها بأنها "عمل عبقري".

⚠️ | QUICK STAT Pedri among all players in #BenficaBarca: • Most key passes (6)

• Highest xA (1.08)

• Joint-most big chances created (2)

• Second-most accurate long balls (6)

• Second-most touches (119)

• Third-most accurate passes (97/108) Instrumental in the comeback.… pic.twitter.com/x75Mj6ut4u — Sofascore Football (@SofascoreINT) January 21, 2025

وقالت "في كل مباراة يواصل بيدري إثبات أنه أفضل لاعب وسط في العالم، هذا بسبب الثقة التي اكتسبها أكثر هذا الموسم من خلال العمل الجاد ونضجه الذي تجلّى بوضوح على أرض الملعب".

ويشارك بيدري باستمرار في التشكيل الأساسي لبرشلونة مع المدرب الألماني هانزي فليك، حيث لعب الشاب الإسباني أساسيا في 23 مباراة على التوالي بجميع البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

وفي دوري الأبطال شارك بيدري في المباريات السبع حتى الآن وأهدى زملاءه تمريرتين حاسمتين وحقق نسبة نجاح في التمرير وصلت إلى 86.86%، وهذا يثبت "أنه لاعب مهم جدا لبرشلونة" وفق الصحيفة.