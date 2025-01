هل بيدري نجم برشلونة أفضل لاعب وسط في العالم؟

قدّم الإسباني بيدري رودريغيز لاعب برشلونة أداء لافتا خلال مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، جعله محط اهتمام وسائل الإعلام.

وصنع بيدري الهدف الرابع لزميله إريك غارسيا في المباراة التي انتزع فيها برشلونة فوزا شاقا ومثيرا من مضيفه بنفيكا بنتيجة (5-4) وأقيمت على ملعب النور في لشبونة ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لأمجد البطولات الأوروبية.

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة لبيدري في القمة البرتغالية الإسبانية بل حقق أرقاما على المستوى الفردي دفعت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية للتساؤل حول ما إذا كان هناك لاعب وسط آخر في العالم أفضل من بيدري.

وشارك بيدري (22 عاما) في المباراة كاملة وخلال الدقائق الـ90 يُضاف إليها الوقت بدل الضائع، وفيها أكمل نجم برشلونة الشاب 97 تمريرة ناجحة من 108 بنسبة تصل إلى 90%.

Is there a better midfielder in the world right now than Pedri?

In 90 minutes vs. Benfica:

– 97/108 passes completed (90%)

– 1 assist 🎯

– 6 chances created

– 3/4 ground duels won

– 17 passes into final third pic.twitter.com/GQuULFf4nU

— ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2025