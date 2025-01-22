رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

هل بيدري نجم برشلونة أفضل لاعب وسط في العالم؟

بيدري نجم برشلونة قدم مستوى مميزا أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا (غيتي)
22/1/2025

قدّم الإسباني بيدري رودريغيز لاعب برشلونة أداء لافتا خلال مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، جعله محط اهتمام وسائل الإعلام.

وصنع بيدري الهدف الرابع لزميله إريك غارسيا في المباراة التي انتزع فيها برشلونة فوزا شاقا ومثيرا من مضيفه بنفيكا بنتيجة (5-4) وأقيمت على ملعب النور في لشبونة ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لأمجد البطولات الأوروبية.

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ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة لبيدري في القمة البرتغالية الإسبانية بل حقق أرقاما على المستوى الفردي دفعت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية للتساؤل حول ما إذا كان هناك لاعب وسط آخر في العالم أفضل من بيدري.

وشارك بيدري (22 عاما) في المباراة كاملة وخلال الدقائق الـ90 يُضاف إليها الوقت بدل الضائع، وفيها أكمل نجم برشلونة الشاب 97 تمريرة ناجحة من 108 بنسبة تصل إلى 90%.

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كما تغلّب على نظرائه اللاعبين من بنفيكا في 3 مواجهات فردية أرضية من أصل 4، وفي الوقت نفسه أهدى زملاءه 17 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب مع التذكير بتمريراته الحاسمة لغارسيا.

ومنح بيدري زملاءه 6 تمريرات مفتاحية فضلا عن اثنتين أخريين شكّلتا فرصا خطيرة على مرمى الأوكراني أناتولي تروبين حارس بنفيكا.

من جهتها، أشادت صحيفة "موندو ديبوتيفو" بما قدّمه بيدري ضد بنفيكا خاصة التمريرة الحاسمة التي وصفتها بأنها "عمل عبقري".

وقالت "في كل مباراة يواصل بيدري إثبات أنه أفضل لاعب وسط في العالم، هذا بسبب الثقة التي اكتسبها أكثر هذا الموسم من خلال العمل الجاد ونضجه الذي تجلّى بوضوح على أرض الملعب".

ويشارك بيدري باستمرار في التشكيل الأساسي لبرشلونة مع المدرب الألماني هانزي فليك، حيث لعب الشاب الإسباني أساسيا في 23 مباراة على التوالي بجميع البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

وفي دوري الأبطال شارك بيدري في المباريات السبع حتى الآن وأهدى زملاءه تمريرتين حاسمتين وحقق نسبة نجاح في التمرير وصلت إلى 86.86%، وهذا يثبت "أنه لاعب مهم جدا لبرشلونة" وفق الصحيفة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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