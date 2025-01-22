برشلونة يجني عشرات الملايين من دوري أبطال أوروبا

ضمن برشلونة الإسباني إنعاش خزينته بالكثير من الأموال بعد نتائجه المبهرة هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا وآخرها الفوز المثير على بنفيكا البرتغالي.

وقلب برشلونة -أمس الأحد- تأخره (2-4) أمام بنفيكا إلى فوز قاتل (5-4) في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في الجولة السابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليحجز الفريق مكانا له في الدور ثمن النهائي بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة ضد أتالانتا الإيطالي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأرباح المالية التي حققها برشلونة حتى اللحظة في البطولة الأوروبية تجاوزت حاجز الـ50 مليون يورو.

وحصد برشلونة أرباحا وصلت إلى 11 مليون يورو بعد التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية العريقة، بالإضافة إلى مليونين باعتباره واحدا من الفرق الـ16ـ الأوائل.

وفي الوقت نفسه انتعشت خزينة برشلونة بـ12.6 مليون يورو أخرى مقابل انتصاراته الست التي حققها في المسابقة حتى الآن، على اعتبار أن الفرق المشاركة في البطولة تحصل على 2.1 مليون يورو نظير كل فوز.

وجاءت انتصارات برشلونة هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا على كل من:

يانغ بويز السويسري (5-0)

بايرن ميونخ الألماني (4-1)

النجم الأحمر الصربي (5-2)

بريست الفرنسي (3-0)

بوروسيا دورتموند الألماني (3-2)

بنفيكا البرتغالي (5-4)

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قبل ذلك، ضمن برشلونة الحصول على 18.62 مليون يورو نظير مشاركته من الأساس في البطولة، ليصل المجموع الكلي لأرباح برشلونة حتى الآن إلى 44.22 مليون يورو.

وإذا أنهى برشلونة دور المجموعات في المركز الثاني فإنه سيجني 9.6 ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 9.9 ملايين يورو في حال خطف الصدارة من ليفربول الإنجليزي في الجولة الختامية، يُضاف إليها 2.1 مليون يورو في حال الفوز على أتالانتا بالجولة الأخيرة أو 700 ألف يورو في حال التعادل، مما يعني أن الفريق الكتالوني ضمن بالفعل تحقيق أرباح تصل إلى 55 مليون يورو.

أرباح مالية إضافية بإمكان برشلونة تحقيقها خلال هذا الموسم بدوري الأبطال:

12.5 مليون يورو في حال بلغ الدور ربع النهائي

15 مليون يورو في حال بلوغه نصف النهائي

18.5 مليون يورو في حال بلوغه النهائي

6.5 ملايين يورو في حال الفوز بالمباراة النهائية

4 ملايين يورو من أجل المشاركة في كأس السوبر الأوروبي

1 مليون يورو في حال الفوز بالسوبر الأوروبي

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيحقق أرباحا مالية إضافية بعد توزيع الأموال الخاصة بالرعاة وحقوق البث التلفزيوني في نهاية الموسم.

ويختتم برشلونة مبارياته في مرحلة الدوري لدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل عندما يستضيف أتالانتا الإيطالي على ملعب مونتجويك الأولمبي.