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وجهان متناقضان لتشيزني أمام بنفيكا.. كارثي ببداية اللقاء ومتألق بنهايته

LISBON, PORTUGAL - JANUARY 21: (L-R) Wojciech Szczesny of FC Barcelona , Alejandro Balde of FC Barcelona during the UEFA Champions League match between Benfica v FC Barcelona at the Estadio Da Luz on January 21, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
تشيزني (يسار) حارس برشلونة ارتكب العديد من الهفوات أمام بنفيكا كما تصدى لأكثر من فرصة محققة (غيتي)
22/1/2025

استحوذ البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة على اهتمام الصحافة الإسبانية بعد أدائه "المحيّر" والمثير للجدل خلال مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

واهتزت شباك تشيزني أمس 4 مرات خلال المباراة التي خطف فيها برشلونة الانتصار من أنياب بنفيكا في الوقت بدل الضائع على ملعب النور ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

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وظهر تشيزني بوجهين متناقضين تماما خلال هذه المباراة لدرجة دفعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية للقول إنه كان بطل "السيناريو المجنون" ضد بنفيكا بشقيه الإيجابي والسلبي.

ووفق الصحيفة فإن تشيزني لا يتحمل وحده مسؤولية الهدف الأول الذي سجله بنفيكا بعد دقيقتين من البداية والذي جاء بسبب خطأ جماعي من دفاع برشلونة استغله اليوناني فانغيليس بافليديس ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

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لكن الأسوأ جاء فيما بعد، فقد أهدى تشيزني الهدف الثاني لبنفيكا بعد خروج "لا يُغتفر" إذ ضرب زميله أليخاندرو بالدي بدلا من الكرة ليخطفها بافليديس ويعيد التقدم لفريقه بسهولة.

بعدها تسبّب تشيزني بركلة جزاء لبنفيكا بعد دخوله المتهور على التركي كريم أكتورك أوغلو ترجمها بافليديس إلى ثالث أهداف الفريق البرتغالي (3-1)، وهي لقطة علّقت عليها الصحيفة بالقول "لم تسمح الصور بمعرفة ما إذا كان الحارس قد لمس المهاجم أم لا".

وزادت معاناة تشيزني في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68، ففي الوقت الذي كان فيه يستعد لالتقاط كرة عرضية سبقه إليها زميله رونالد أراوخو الذي حوّلها إلى شباك برشلونة ليستعيد بنفيكا فارق الهدفين (4-2).

ولخصت الصحيفة وضعية تشيزني حتى تلك الدقيقة بالقول "خطأ جماعي في الهدف الأول، وهدية في الثاني وتسبّب بركلة جزاء في الثالث وهدف ذاتي في الرابع".

وأضافت "كل هذه اللقطات كانت كفيلة بتدمير أي لاعب لكن هذا لم يحدث لحارس مرمى يتمتع بالخبرة ولديه عقلية قوية، بل تمكن من النهوض من أجل فعل المستحيل".

فبعد كل ذلك تدخّل تشيزني بطريقة رائعة ومنع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من تسجيل الهدف الخامس لبنفيكا من انفراد صريح، ثم تمدد من أجل منع الكرة من الوصول إلى ليوناردو باريرو لتتحول إلى هجوم مرتد سجل منه رافينيا هدف الانتصار للنادي الكتالوني.

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وبعد فوزه على بنفيكا حافظ برشلونة على المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، والأهم أنه ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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