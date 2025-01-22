وجهان متناقضان لتشيزني أمام بنفيكا.. كارثي ببداية اللقاء ومتألق بنهايته

استحوذ البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة على اهتمام الصحافة الإسبانية بعد أدائه "المحيّر" والمثير للجدل خلال مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

واهتزت شباك تشيزني أمس 4 مرات خلال المباراة التي خطف فيها برشلونة الانتصار من أنياب بنفيكا في الوقت بدل الضائع على ملعب النور ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

وظهر تشيزني بوجهين متناقضين تماما خلال هذه المباراة لدرجة دفعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية للقول إنه كان بطل "السيناريو المجنون" ضد بنفيكا بشقيه الإيجابي والسلبي.

Una salida espantosa en la que se llevó a su propio compañero y regaló el gol. Y luego, por si fuera poco, le pitaron un penal. Nada le está saliendo a Wojciech Szczęsny contra el Benfica. Nada. NOCHE DE PESADILLA. pic.twitter.com/nin4qrKgpl — Invictos (@InvictosSomos) January 21, 2025

ووفق الصحيفة فإن تشيزني لا يتحمل وحده مسؤولية الهدف الأول الذي سجله بنفيكا بعد دقيقتين من البداية والذي جاء بسبب خطأ جماعي من دفاع برشلونة استغله اليوناني فانغيليس بافليديس ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

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لكن الأسوأ جاء فيما بعد، فقد أهدى تشيزني الهدف الثاني لبنفيكا بعد خروج "لا يُغتفر" إذ ضرب زميله أليخاندرو بالدي بدلا من الكرة ليخطفها بافليديس ويعيد التقدم لفريقه بسهولة.

بعدها تسبّب تشيزني بركلة جزاء لبنفيكا بعد دخوله المتهور على التركي كريم أكتورك أوغلو ترجمها بافليديس إلى ثالث أهداف الفريق البرتغالي (3-1)، وهي لقطة علّقت عليها الصحيفة بالقول "لم تسمح الصور بمعرفة ما إذا كان الحارس قد لمس المهاجم أم لا".

وزادت معاناة تشيزني في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68، ففي الوقت الذي كان فيه يستعد لالتقاط كرة عرضية سبقه إليها زميله رونالد أراوخو الذي حوّلها إلى شباك برشلونة ليستعيد بنفيكا فارق الهدفين (4-2).

ولخصت الصحيفة وضعية تشيزني حتى تلك الدقيقة بالقول "خطأ جماعي في الهدف الأول، وهدية في الثاني وتسبّب بركلة جزاء في الثالث وهدف ذاتي في الرابع".

وأضافت "كل هذه اللقطات كانت كفيلة بتدمير أي لاعب لكن هذا لم يحدث لحارس مرمى يتمتع بالخبرة ولديه عقلية قوية، بل تمكن من النهوض من أجل فعل المستحيل".

فبعد كل ذلك تدخّل تشيزني بطريقة رائعة ومنع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من تسجيل الهدف الخامس لبنفيكا من انفراد صريح، ثم تمدد من أجل منع الكرة من الوصول إلى ليوناردو باريرو لتتحول إلى هجوم مرتد سجل منه رافينيا هدف الانتصار للنادي الكتالوني.

🔥🔥 مباراة تاريخية .. ريمونتادا تاريخية ⚽️ رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة ويقلب الطاولة على بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا | #بنفيكا_برشلونة #UCL pic.twitter.com/yKpowZ4I4G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025

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وبعد فوزه على بنفيكا حافظ برشلونة على المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، والأهم أنه ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي.