تحليل أداء حكم برشلونة وبنفيكا بأبطال أوروبا.. ركلات جزاء وهدف مشكوك بصحته

شهدت مباراة بنفكيا البرتغالي وضيفه برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا العديد من اللقطات المثيرة للجدل على الصعيد التحكيمي، خصوصا هدف الفوز القاتل للفريق الكتالوني.

وعاد برشلونة إلى إسبانيا بالنقاط الثلاث بعد فوزه المثير والدراماتيكي على بنفيكا 5-4 في المباراة التي أقيمت على ملعب النور لحساب الجولة السابعة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية العريقة.

🔥🔥 مباراة تاريخية .. ريمونتادا تاريخية ⚽️ رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة ويقلب الطاولة على بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا | #بنفيكا_برشلونة #UCL pic.twitter.com/yKpowZ4I4G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025

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ويرى الحكم البرتغالي المعتزل دوارتي غوميش أن الهولندي داني ميكالي الذي أدار المباراة ارتكب خطأ فادحا أثر على نتيجة المباراة.

وقال غوميش (52 عاما) أنه كان على ميكالي إلغاء هدف برشلونة الخامس في الوقت بدل الضائع واحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بدعوى وجود خطأ ارتكبه فيرمين لوبيز لاعب الفريق الضيف على لياندرو باريرو لاعب بنفيكا داخل منطقة الجزاء.

وأضاف غوميش في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية "في اللحظات الأخيرة من المباراة شاهدنا خطأ تحكيميا كبيرا أثّر بشكل مباشر على النتيجة النهائية".

– Dlaczego tuż przed golem na 5:4 dla Barcelony sędzia nie podyktował rzutu karnego dla Benfiki? – pytają kibice. – Fermin Lopez powalił Leandro Barreiro i przez to ten już nie mógł pokonać Wojciecha Szczęsnego – tłumaczą. Wyjaśniamy, co tu się stało.https://t.co/WIJfEueLlx — Rafał Rostkowski (@RafalRostkowski) January 22, 2025

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وأوضح "بذراعه اليسرى ضرب فيرمين لوبيز رأس باريرو ثم انخفض الذراع إلى العنق ثم دفعه من الخلف مما تسبب في اختلال توازن لاعب بنفيكا وبالتالي سقط على الأرض".

وأضاف غوميش "هذا الخطأ كان يجب أن يحتسبه ميكالي ضربة جزاء بالإضافة إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب برشلونة الذي منع فرصة واضحة لتسجيل هدف".

وفي الوقت نفسه أكد غوميش صحة جميع القرارات الأخرى التي احتسبها ميكالي المتعلقة بركلات الجزاء الثلاث التي شهدتها المباراة (اثنتان لبرشلونة وواحدة لبنفيكا).

واحتاج ميكالي لمساعدة من مواطنه روب ديبرينك في غرفة تقنية الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لبرشلونة في الربع ساعة الأولى.

🔴⚪ Benfica 🆚 🔴🔵 Barcelona ✅ Penalty correctly awarded He clearly steps on his boot, nothing more to add https://t.co/eciKsosCRw pic.twitter.com/hoY72xBieL — Referees are not good at being referees (@RedCardGiven) January 21, 2025

وعن تلك اللقطة قال غوميش "لم يُدرك ميكالي أن توماس أراوغو (بنفيكا) ارتكب خطأ على أليخاندور بالدي، المدافع لم يلحق الكرة وداس على قدم الخصم بوضوح، تدخل الفار واحتساب ركلة الجزاء كان عادلا".

وقبل مضي النصف ساعة الأولى من المباراة أطلق ميكالي صافرته وأشار إلى علامة الجزاء وهذه المرة لصالح بنفيكا، بعد تدخل البولندي تشيزني على كريم أكتورك أوغلو لاعب بنفيكا داخل الصندوق.

Im defending Szczesny here, HOW THE FUCK IS THIS A PEN?! pic.twitter.com/SgWNxg2ClI — OLIKING200™ (@OLIKING200) January 21, 2025

وشرح غوميش الحالة "قد يكون أكتورك أوغلو بالغ في السقوط لكن تشيزني ارتكب خطأ واضحا، الحارس خرج بتهور وضرب بقدمه اليمنى القدم اليسرى للاعب بنفيكا".

أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي لقطة احتساب ركلة جزاء ثانية لبرشلونة وثالثة في المباراة جاءت لمصلحة لامين جمال نجم البلوغرانا.

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وأوضح غوميش رأيه في اللقطة "لم يكن الشد أو السحب على كتف جمال من قبل ألفارو كاريراس واضحا جدا لكن ما حدث كان كافيا لمنع اللاعب من التقدم ومواصلة اللعب، لذا برأيي هو قرار صحيح تماما كما حدث بين تشيزني وأكتورك أوغلو".